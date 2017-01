Jumelage interhôpitaux : Des équipes pluridisciplinaires au sud du pays

Plusieurs conventions de jumelage entre des établissements hospitaliers du Sud, des Hauts Plateaux et des Centres hospitalo-universitaires (CHU) du Nord ont été signées par le ministère de la Santé, dans le cadre de la prise en charge du citoyen algérien là où il vit.

Les équipes médicales des CHU du Nord, signataires des conventions, auront la charge d'assurer des soins aux malades des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux et de prodiguer des formations aux corps médicaux et paramédicaux installés sur place pendant une semaine et de manière cyclique.

Ainsi à Ghardaïa, vingt patients de différentes localités de la wilaya de Ghardaïa vont bénéficier, gratuitement, d’une intervention chirurgicale de pose de prothèse totale de hanche à double mobilité ou de genou, dans le cadre d’un jumelage inter-hôpitaux…

Une équipe médicale spécialisée, composée de chirurgiens orthopédistes, d’anesthésistes et autres cadres paramédicaux de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) en orthopédie de Ben-Aknoun (Alger), dirigée par le Pr Abderrahmane Benbouzid, avec l’appui de praticiens et paramédicaux de l’hôpital Brahim-Tirichine de Ghardaïa, effectuera durant trois jours des interventions sur des patients souffrant d’immobilisme de la hanche ou du genou, a indiqué M. Ameur Benaïssa.

Ces actes médicaux spécialisés, « lourds et très coûteux », seront dispensés « gracieusement », dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux, et permettront aux patients de retrouver après la pose de prothèse une mobilité totale, a expliqué le DSP. L’occasion de ce déplacement de l’équipe médicale de l’EHS de Ben-Aknoun permettra, outre de réduire considérablement le coût de la prise en charge des patients souffrant d’immobilisme, de limiter les coûts des évacuations sanitaires en la matière et de renforcer la capacité des praticiens locaux dans la chirurgie de la prothèse de la hanche et du genou, a-t-il ajouté.

De son côté, Dr Khenine (anesthésiste) a assuré que l’intervention dure moins d’une heure et permet au patient de reprendre une vie normale après la pose de la prothèse et une période de rééducation. Parallèlement, des journées chirurgicales et de placement de prothèse sont organisées du 4 au 6 janvier au niveau de l’hôpital Tirichine-Brahim, où une session de formation animée par le professeur Benbouzid sera dispensée au profit des praticiens et paramédicaux locaux sur les thématiques de la traumato-orthopédie, les causes pouvant conduire à la pose d’une prothèse totale (d’origines infectieuse, tumorale ou traumatique), les protocoles de consultation et de prise en charge des patients et la rééducation, selon le DSP de Ghardaïa.

Le but étant de permettre aux intervenants de développer une meilleure compréhension des différents aspects de la recherche clinique et, partant, d’améliorer leur savoir-faire en matière de prise en charge des patients souffrant de handicaps fonctionnels suites à des maladies ou accidents. Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de jumelage signées en février dernier à Alger entre des établissements hospitaliers des régions du Sud et des Hauts Plateaux et les CHU du nord du pays, a permis de pallier le déficit en spécialistes dans les hôpitaux de la région et d’assurer également une formation continue des praticiens, à travers des journées de formation dans les différents établissements, a-t-il souligné.



627 consultations médicales spécialisées à Naâma



Sur un autre plan quelque 627 consultations médicales spécialisées ont été effectuées tout récemment au profit des malades de la wilaya de Naâma par une équipe médicale spécialisée de la wilaya de Tlemcen, dans le cadre d’un jumelage inter-hôpitaux. Les praticiens, versés dans différentes spécialités médicales faisant défaut au niveau des structures de santé publiques de la wilaya de Naâma, ont assuré des consultations médicales au niveau des établissements de la santé de proximité et hôpitaux des communes de Naâma, Mécheria et Ain-Sefra, a précisé le chargé du suivi des activités de cette équipe, Horri Nemmiche.

Des cas de maladies complexes ont été transférés au centre hospitalo-universitaire CHU Ahmed-Demerdji de Tlemcen pour subir des interventions chirurgicales, en plus de la prise en charge au niveau de la même structure d’autres malades eu égard à la disponibilité des moyens humains et matériels médicaux nécessaires, a-t-il ajouté.

Arrivée à Naâma dans le cadre de la 4e phase du programme de jumelage entre les établissements médicaux du Nord, d’un côté, du Sud et des Hauts Plateaux de l’autre, cette caravane médicale constitue aussi une opportunité pour les praticiens de la région d’approfondir leurs connaissances dans ce type de gestes médicaux et chirurgicaux, a estimé le même responsable.

Les services de l’établissement public hospitalier EPH Mohamed-Boudiaf à Ain-Sefra ont, pour leur part, mis les moyens nécessaires à la disposition de cette mission médicale en vue de lui faciliter son travail et permettre au plus grand nombre de malades de bénéficier des consultations spécialisées, a indiqué le directeur de l’EPH, Samir Derdour.

Selon un membre de l’équipe médicale, plus de 90 consultations/jour, en moyenne, ont été menées, en grade partie dans le domaine de l’ORL (Oto-rhino-laryngologie).

Les consultations ont porté notamment sur l’examen des maladies liées à l’ORL (206), la dermatologie (184), la cardiologie (91 examens), la neurologie 76) et la gastro-entérologie (70), soit une hausse de 200 consultations par rapport à celles effectuées en mai dernier.



Une équipe du CHU de Tizi Ouzou à Tamanrasset



De son côté, la wilaya de Tamanrasset a bénéficié dans la même période, de consultations gratuites effectuées dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux par une équipe médicale du centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou.

Composée de huit praticiens spécialistes, cette mission médicale, la quatrième du genre dans le cadre du jumelage entamé en 2015 entre le CHU Tizi-Ouzou et l’hôpital de Tamanrasset, a entamé sa mission au chef-lieu de wilaya et s’est déplacé mercredi dernier dans la région frontalière de Tin-Zaouatine, a précisé le directeur de wilaya de la santé, Dr. Nadjib Arrab.

Le staff médical, qui effectue différentes consultations dans les spécialités d’ophtalmologie, pédiatrie, médecine interne, oto-rhino-laryngologie (ORL) et gynécologie-obstétrique, séjournera durant deux jours dans la localité frontalière de Tin-Zaouatine pour faire profiter la population locale de prestations médicales spécialisées, a-t-il ajouté.

Les trois précédentes missions médicales menées dans la wilaya de Tamanrasset par les praticiens du CHU de Tizi-Ouzou avaient donné lieu à quelque 5.000 consultations médicales et interventions chirurgicales, a rappelé le Dr. Nadjib Arrab.

Sihem Oubraham