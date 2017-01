2es journées nationales du CAC : La prise en charge au centre des débats

La réussite du plan national de lutte contre le cancer 2015-2019 passe obligatoirement par l’amélioration de la prise en charge et le dépistage précoce, ont indiqué samedi dernier à Annaba les participants aux deuxièmes journées nationales du Centre anti-cancer (CAC) d’Annaba.

Le coordinateur du programme national de la lutte contre le cancer, le Pr Messaoud Zitouni, a indiqué, lors de cette rencontre, ouverte dans un hôtel de la ville, que "les efforts consentis ont permis de fournir des infrastructures et des équipements médicaux garantissant aujourd’hui aux malades atteints de cette pathologie lourde des prestations médicales et un accompagnement de qualité".

La qualité de la prise en charge est tributaire de la coordination dans la gestion des dossiers médicaux des malades et l’activation du rôle des assises médicales pluridisciplinaires, et ce afin de garantir l’efficience du traitement dans ses différentes étapes, d’une part, et la concentration sur le dépistage précoce des tumeurs cancéreuses, d’autre part, a-t-il indiqué.

Ces journées, qui s'étaleront sur deux jours, ont donné lieu à près d’une trentaine de communications sur l’évaluation des pratiques professionnelles au sein des CAC et témoignages sur le dépistage précoce en plus d'ateliers sur le traitement à domicile, les conditions de vie du malade au cours des différentes phases du traitement ainsi que le suivi psychologique et social du malade.

Organisées par le CAC d’Annaba en collaboration avec l’association nationale de lutte contre le cancer et l’université de Badji Mokhtar, ces journées ont vu la participation de praticiens et d’oncologues venus de plusieurs wilayas. (APS)