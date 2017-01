Ghardaïa : Exercices de simulation de sauvetage

Des exercices de formation simulant des opérations de sauvetage et de secours, de jour comme de nuit, aux différents risques ont été effectués tout récemment par les éléments opérationnels de la protection civile à travers la wilaya de Ghardaïa.

Initiés par la direction générale de la Protection civile, ces exercices de simulation aux différents risques portent particulièrement sur les interventions en cas d’accidents de circulation et de transport de matières dangereuses, le sauvetage durant les inondations, la noyade dans les puits et les bassins d’irrigation ainsi que l’intervention dans les cas d’incendies et autres feux dans les palmeraies, les lieux clos, les véhicules et les sites classés, a précisé le lieutenant colonel Abdelmalek Boubertakh.

Ces exercices de simulation s’inscrivent dans le cadre de la formation continue des unités de la P.C. et, par la même, le perfectionnement des méthodes d’intervention dans les cas de risques divers, a-t-il fait savoir. Ils visent à tester l’efficacité d’un dispositif opérationnel mis en place pour faire face à un évènement majeur. Ils ont pour intérêt de vérifier ou maintenir le caractère opérationnel du dispositif, former les intervenants et développer leur réactivité, dégager des pistes d’amélioration pour l’organisation de gestion de crise.

C’est une occasion également d’évaluer l’ensemble des systèmes d’intervention et des matériels face aux menaces naturelles, accidentelles ainsi que les feux et autres risques d’inhalation de gaz toxique, a ajouté M. Boubertakh.

Ces exercices visent à évaluer le niveau de préparation et de performance des ressources humaines des unités d’intervention dans la wilaya de Ghardaïa et à s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de sauvetage et de secours de chaque unité, a indiqué, de son côté, le commandant de l’opération de secours, le commandant Mokhtar Boukabous.

Ils sont initiés pour permettre aux agents le partage de connaissances et de bonnes pratiques dans chaque risque majeur, de tester et évaluer la capacité de coordination entre les différents intervenants et la gestion des situations dans le cas de risques, a-t-il expliqué.

Ces exercices de formation sont programmés durant 3 mois pour permettre aux agents des différentes unités de la Protection civile de se perfectionner, de se recycler et d’anticiper pour la prise en charge des premiers secours en cas d’accident, a-t-on signalé.

La couverture des risques dans la région de Ghardaïa est assurée actuellement par dix unités de la Protection civile opérationnelles. Deux autres, en cours de finition à El-Atteuf et Chaâbat El-Nichen, seront réceptionnées incessamment afin de renforcer la ceinture de sécurité dans la wilaya et de permettre des interventions "rapides et efficaces" notamment sur les axes routiers.

Deux autres unités de la Protection civile situées sur l’axe de la RN-1, dans les communes de Bounoura et Hassi El-Gara, ont été également lancées en projet.

Une fois réceptionnées, ces nouvelles unités d’intervention seront en mesure de décongestionner la pression sur les unités existantes, a expliqué le directeur de wilaya de la Protection civile, assurant que l’entrée en service de ces nouvelles infrastructures, qui viendront s’ajouter aux dix unités existantes, devra permettre un taux de couverture de plus de 96% de la wilaya de Ghardaïa.

