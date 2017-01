Centre anticancéreux de Sétif : Pièce essentielle du plan national

Parmi les grands projets de santé dans la wilaya de Sétif, le centre anticancer. S’il est venu apporter une bouffée d’oxygène aux nombreux patients d’une région, il n’en demeure pas moins que cette maladie grave continue de sévir en dépit des efforts consenti par l’État à tous les niveaux.

De la détection précoce au curatif, il n’est pas sans constituer une des réalisations fortes dont le rayonnement est aujourd’hui plus large que celui que l’on imaginait à l’effet de contenir et de juguler cette pathologie.

Dans une wilaya qui continue, en dépit des découpages qu’elle a connus, à constituer un bassin de population de près de 6 millions d’habitants, la réalisation d’un centre anticancer à Sétif, relève alors d’une acquisition qui s’inscrit en droite ligne avec les orientations du Président de la République dans la prise en charge de cette pathologie et répond dans toute l’envergure que s’assigne le plan cancer 2015-2019 aux aspirations de nombreux malades que cette pathologie n’a hélas pas épargné, sachant que pour le seul registre du cancer de Sétif, qui a été mis en place en 1984 et qui s’inscrit aujourd’hui dans la dynamique qui a été mise en œuvre par le ministère de la Santé et de la Population, c’est 1.700 nouveaux cas qui ont été recensés en 2016, nous indique le professeur Mokhtar Hamdi Cherif, directeur du registre de cancer de Sétif et coordinateur du réseau régional des registres du cancer de l’Est.

« Il s’agit, ajoutera-t-il de normaliser le cancer qui est devenu une maladie chronique et de ‘‘dé-normaliser’’ les facteurs de risque, tels que le tabac, l’alimentation malsaine, certains facteurs… » et c’est, précisera à son tour le Dr Abdelkader Baghdous, directeur de wilaya de la santé et de la population, « à ce titre que l’Etat a travers la mise en œuvre du plan cancer 2015-2019 a mis en place une série de mécanismes tendant à abonder dans ce sens et faire de la prévention et de la détection précoce un élément fort de cette stratégie », n’omettant pas de faire état des investissements d’envergure consentis sur le terrain par le ministère de tutelle, entre autres la réalisation de ce grand centre anticancer dont les résultats depuis son inauguration en 2013 sont plus que révélateurs.

Doté d’une capacité de 160 lits techniques répartis sur les deux pavillons d’hospitalisation que sont le bloc de chirurgie avec une capacité de 50 lits, 4 salles d’opérations et 1 unité de réanimation ainsi que le bloc de radiothérapie à trois paliers, doté d’une capacité de 110 lits répartis sur les quatre spécialités d’oncologie médicale, de radiothérapie, de médecine nucléaire et de curithérapie. Cet établissement hospitalier, spécialisée dans la lutte contre le cancer, accueille aujourd’hui des malades qui viennent de toutes les régions du pays pour retrouver espoir et sourire au contact des médecins et paramédicaux qui veillent à la réalisation, la meilleure qui soit, de la noble et combien ardue mission dont ils sont investis.

Une dynamique qui n’a pas été au fil des ans, sans gagner bien du terrain au vu d’une prise en charge qui a connu une évolution constante passant pour le service d’oncologie médicale de 754 consultations, en 2013, à 10.045, en 2016.

Le volet inhérent à la chimiothérapie n’a pas été sans s’inscrire dans cette même évolution sachant que de 970 séances en 2013, c’est 10.530 séances qui ont été prodiguées en 2016 dans une évolution constante qu’aura connu cet hôpital, cela, indépendamment des 1.625 soins en oncologie à domicile et des 4.073 autres soins de confort.

Situé sur le point le plus haut de la ville sur le plateau d’ El Bez, le centre anticancer de Sétif, doté d’équipements modernes, de dernière technologie, et encadré par des compétences humaines établies en la matière, ne sera pas sans abonder dans cette dynamique réalisant 1.949 consultations, 1.496 malades traités et 30.160 séances de radiothérapie durant l’année 2016 grâce à la mise en œuvre des 3 accélérateurs de dernière génération dont est doté ce service.

Par ailleurs 1.903 consultations et 314 interventions constituent l’activité du service de chirurgie oncologique dont les opérations sont effectuées pour le moment à Bougaa et Ain Azel. « Le service de chirurgie carcinologique doté de 4 blocs opératoires sera prêt au mois de février et le service de médecine nucléaire qui est en voie d’achèvement sachant que les procédures d’acquisition sont déjà lancées », précise par ailleurs le directeur de wilaya de la santé et de la population.

Autant d’efforts qui sont consolidés par le service d’imagerie médicale avec plus de 4.200 scanners et 932 IRM en 2016, indépendamment des activités déployées par la cellule d’écoute et d’orientation au niveau de l’unité antidouleur, des consultations de psychologie et l’hébergement à Dar Esabr qui a accueillie plus de 790 patients l’année dernière.

F. Zoghbi