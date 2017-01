Théâtre Kateb-Yacine de Tizi Ouzou : Présentation de la pièce Ahitus

Le théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou, présentera aujourd’hui aux amoureux du 4e art sa nouvelle production théâtrale pour adultes intitulée « Aḥiṭus » (Taqsiḍt n uḥeddad n lqalus), texte de Nordine Ait Slimane et mise en scène par Nabila Ibrahim, a annoncé la direction de cet établissement. L’histoire de cette nouvelle production du TR Kateb-Yacine qui sera présentée au public aujourd’hui à 14h00, dans le cadre des festivités de célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer 2967, « est une adaptation théâtrale d’une légende du terroir ayant pour décor Lqalous, un village de Kabylie où Ahitos, un forgeron étranger, s’y est établi, prospère en exerçant son métier et vit avec sa femme Hula. Son statut social et surtout la beauté de sa femme font des envieux.

Ouhemouche, un homme influant, riche et sans scrupules a des vues sur la femme du forgeron. Un jour, défiant l’ordre établi, il ourdit un plan avec deux complices, se rend au conseil du village et déclare qu’il a entendu Ahitos répudier sa femme. Il présente ses deux complices comme témoins. Le conseil déclare le divorce effectif, ce qui permet à Ouhemouche de la prendre comme femme. Ahitos, criant à l’injustice, décide de se venger ». La musique de cette pièce théâtrale est signée par le musicien Djamel Kaloune et le décor par Ferhat Messaoudi. Le rôle principal dans cette pièce, Ahitos, est revenu au comédien Mohamed Zouaoui, celui de sa femme, Hulla, par la comédienne Saliha Idja. En tout, ce sont huit comédiens et comédiennes qui raconteront cette légende ancienne.

Bel. Adrar