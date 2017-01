Le Coin du copiste : Hamid Baroudi à l’Opéra d’Alger

Le chanteur le plus populaire à l’étranger comme dans son pays, Hamid Baroudi, que l’on surnomme le king de la world music, se produira ce jeudi à l’Opéra d’Alger. La date correspond à la célébration chez nous du Nouvel An amazigh qui a pris sa place dans le calendrier des fêtes algériennes depuis un certain nombre d’années. L’artiste, qui est présent dans le cadre d’une mini-tournée, est attendu par ses fans depuis l’annonce de ce concert exceptionnel qui réunira à coup sûr beaucoup de monde dans la vaste salle de spectacle de l’édifice tout neuf de l’Opéra. Hamid Baroudi, natif de Tiaret dans les années soixante, est devenu une vedette incontournable avec ses titres à succès fredonnés par plus d’un et diffusés depuis les années 80/90 et 2000 dans les stations de radios. Il faut dire que le chanteur s’est construit tout seul en innovant, le premier, dans un genre musical que l’on appelle aujourd’hui l’ethno-pop et a côtoyé les grandes stars de ce monde et les plus emblématiques boîtes de production américaines. Le jeune garçon qu’il était dans sa ville natale pouvait tout aussi bien donner des galas dans le lycée des filles en reprenant le fameux titre de Santana « Black magic woman» pour assouvir sa soif de musique que s’enfermer chez lui pour suivre avec le plus grand sérieux ses études. C’est d’ailleurs l’un des rares chanteurs à faire ses études tout en faisant une carrière remarquée aux côtés des Gipsy Kings et de Mory Kanté. Quand les médias de la planète interrogent le jeune artiste parti chercher la gloire en Allemagne, dès l’âge de 19 ans, il aime rétorquer que lorsque sa mère le portait sur son dos, il avait mémorisé, enfant, quelques airs de la tradition locale et n’avait pas oublié que son arrière-grand-mère lui avait souhaité tout le succès qu’il méritait et donné une amulette —la khamsa— qui le suivra désormais partout dans ses concerts et ses clips et sera même sa marque de fabrique. Nourri de ses rêves d’adolescent ayant appris la langue anglaise en chantant

« Let it be » des Beatles, il gravira les marches de la célébrité en décrochant un contrat à la Warner Brother. Il ne tarde pas à créer le groupe Dissidenten qui le propulse en avant avec son titre phare

« Hakmet leqdar » et part en Europe, Amérique Latine, Canada et Finlande pour des tournées qui le feront connaître. Puis vint le tube « Caravane to Bagdad » qui cartonne en Algérie et ailleurs et signe sa manière de chanter, son style propre. Hamid Baroudi réalise techniquement tous ses produits, contrairement à d’autres artistes. C’est lui qui supervise ses créations en leur donnant un ton très personnel et original et en puisant dans des thèmes socioculturels. Sa musique est un mélange de musiques du terroir entre chaâbi, hawzi, sahraoui, oranais etc. La star est toujours pleine de ressources pour séduire ses publics et reste attaché à son pays dont il partage les souffrances. Il a d’ailleurs écrit une émouvante chanson intitulée tout simplement « Bladi ». C’est à l’initiative de l’Agence pour le Rayonnement culturel que l’enfant de Tiaret revient sur scène pour interpréter dans la soirée ses titres les plus célèbres.

L. Graba