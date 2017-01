Sites archéologiques : Stopper la dégradation

L'historien et archéologue Bachir Sahraoui a exprimé son mécontentement sur l’insuffisance des recherches archéologiques en Algérie, précisant que ce handicap n’a aucune excuse et sonne comme un obstacle pour la valorisation de la recherche. C’est d’autant plus vrai que notre pays est riche en vestiges archéologiques, quand on apprend aussi que les pyramides qui se trouvent actuellement chez nous sont plus anciennes que celles des pharaons d’Egypte. Lors d’une rencontre organisée par l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) à la librairie Chaib Dzair, Bachir Sahraoui a évoqué son livre Cris de dé-

solation. Il indiquera que la première pyramide se trouvait au Soudan et non pas en Egypte. Bachir Sahraoui a précisé que l'Algérie est riche en vestiges remontant jusqu’à la période d'avant le Christ, comme les pyramides. Elle compte aujourd'hui 25 pyramides sur une centaine détruites par les Romains, les Turcs et les Français, ajoutant que parmi ces vestiges, les fameux djeddars de Frenda, dans la wilaya de Tiaret, renfermant 13 pyramides ou monuments funéraires, tout comme le temple de Medrassen à Batna, le Mausolée royal de Maurétanie, à Tipasa, et quelques traces de pyramides situées à Tlemcen. Après avoir souligné que plusieurs d'entre elles sont dans un état de ruine très avancé, l’archéologue a précisé que les personnes chargées de la préservation de ces repères ne sont pas vraiment compétentes. Le conférencier a fait savoir, également, que ces constructions pyramidales, ou Djeddars de Frenda, sont les plus antiques monuments funéraires situés au nord de l'Afrique où plusieurs chercheurs font remonter leur construction à la période d'avant J.-C., similaires à celles des pyramides. Pour l’archéologue, ces monuments sont considérés comme des trésors archéologiques d'une beauté extraordinaire qui méritent d'être classés parmi les Sept Merveilles du monde, en dépit du fait que certains citoyens ignorent l'existence de ces pyramides. Les grottes de Frenda et d’autres sont complètement abandonnées, il ajoutera que ces vestiges situés à Frenda subissent de nombreuses dégradations qui les menacent de disparition. Il a cité pour l’exemple les 5 grottes d'Ibn Khaldoun qui servent, aujourd'hui, d'abri aux chiens errants. Comme il a mis en exergue la nécessité de les protéger. Il a, par ailleurs, cité le cas du site archéologique de Ain Lahnèche situé à quelques kilomètres de la ville d'El Eulma (Sétif). Ce dernier renferme 800 fragments d'objets et d'outils divers, selon les récentes fouilles menées sur ce site. Il soulignera, encore, que ce site important est actuellement exposé à la dégradation. Il évoquera, entre autres, d'autres sites qui sont aussi en péril, à l'instar de celui de Milok à Laghouat. Le conférencier a dit qu’il y a des pyramides sur le territoire algérien, à Batna, Tiaret et Sétif et dans d’autres régions. Il affirme que ce qui est connu à « Tipasa n’est pas la tombe dite de « la Chrétienne », bien au contraire, c’est une pyramide, car il n’y a pas une momie à l’intérieur ». Dans ce cadre, l’archéologue Bachir Sahraoui a appelé la société civile et les autorités concernées à mettre fin à la marginalisation de nos chercheurs et archéologues afin de mettre en valeur notre richesse civilisationnelle, qui pourra être d’un grand apport pour notre culture et notre littérature. Par ailleurs, des intervenants ont plaidé pour créer une spécialité qui concerne l’archéologie au niveau des universités nationales.

Hichem Hamza