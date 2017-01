Cross-Country, 44e Challenge international «Ahmed-Klouche» : Hichem Bouchicha s’impose à Chlef

La 44e édition du traditionnel challenge international de cross-country « Ahmed-Klouche » de Chlef, 4e étape du Challenge National FAA 2016/2017, a été une véritable réussite, samedi, sur le parcours de Mouafkia, près de Chlef. Au niveau de la participation, elle a été massive, avec la présence de près de 1.300 concurrents, dont 319 filles, défendant les couleurs de 94 clubs, représentants 25 wilayas. Côté participation internationale, les athlètes kenyans, éthiopiens, espagnols, tunisiens et marocains ont pris part aux différentes épreuves programmées. Sur le plan technique, la victoire en seniors hommes est revenue à Hichem Bouchicha, un crossman de l’EN militaire, à l’issue des 10,350 km. Ce dernier, après sa victoire il y a deux semaines au cross de la « Soummam » à Bejaïa, est venu confirmer sa bonne forme à Chlef. Le vainqueur s’est imposé devant Fethi Meftah, sociétaire du club Horizon Ouled Mimoun (Tlemcen), et son coéquipier Mansour Haraoui. Les athlètes de l’EN militaire ont réalisé un tir groupé en remportant les places suivantes au classement, grâce à Ahmed Dali (4e) et Ranah Khaouas (5e). Chez les dames, c’est la Kenyane, Ansa Sadik Weynshet qui a gagné la course devant les deux sociétaires de l’AS Protection civile d’Alger, Rihame Senani et Malika Benderbal. L’Espagnole, Paula Mayobre Gonzalez, a terminé à la 4e place ; tandis que Abir Refas, une jeune athlète de l’ASPC Souk Ahras, s’est classée 5e. À Chlef, il y avait également l’épreuve du cross court seniors hommes où la victoire est revenue à Takieddine Hedeili du GSP qui s’est imposé sur le fil devant Hocine Zrkane du CROM Chlef. Bilal Tabti également du GSP est venu compléter le podium. En cadets et cadettes, confirmation des athlètes de l’Olympiques Bordj Bou-Arreridj avec la victoire, haut la main, de l’excellente Khadidja Hebache chez les filles et de Saber Abed chez les garçons. Avec cette victoire, la jeune Khadidja Bebache signe sa troisième victoire au Challenge National FAA de cross-country, après avoir gagné à Djelfa et à Béjaïa. Nous avons assisté à des courses disputées sur un bon rythme en juniors. Chez les garçons, c’est Aymen Boulaynine (OBBA) qui a réussi à l’emporter malgré la rude concurrence d’Ali Djoudar (NK Ain Defla) et Youcef Boukedda (ASN Mostaganem). Le Sétifien du COS, Anis Benstiti, habitué à gagner, termine 4e. En juniors filles, c’est encore une fois Souhila Zentar du CA Bousmail qui a imposé sa cadence pour finir par avoir le dernier mot, face à la Tlemcenienne du HOM, Sara Houaouti et l’excellente Wiam Kherroubi du CRBTZ Tachta qui complète le podium. À l’issue des courses, des récompenses, cadeaux et primes, ont été remises aux lauréats lors de cérémonies rehaussées par la présence du wali de Chlef, du président du COA, du représentant du MJS, du S/G de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) et d’une brochette de champions mondiaux et olympiques d’athlétisme, à l’image de l’enfant de Chlef, Noureddine Morceli, Nouria Benida-Merrah et Abderrahmane Hammad. Tout ce beau monde est venu à Chlef pour fêter la décision de la CAA de confier les championnats d’Afrique de cross-country, prévus l’an prochain, à la ville de Chlef.

Nabil Ziani

Résultats techniques :

* Cadettes

1. Khadidja Hebbache (O Bordj Bou-Arreridj)

2. Yamina Dahmani (CSSM Ténès)

3. Yasmine Boudoukha (CSC Sétif)

4. Ahlame Aïb (Sidi Hamla M’sila)

5. Fatma-Zohra Bouakba (CRBTZ Tachta Ain Defla)

6. Khawla Méziani (Chetia Chlef).



* Cadets

1. Saber Labed (O Bordj Bou-Arreridj)

2. Azzeddine Farès (AS Chlef)

3. Akram Labed (O Bordj Bou-Arreridj)

4. Foued Baali (JS Mcif M’sila)

5. Mohamed-Amine Drabli (AS Protection Civile Alger)

6. Rabie Dliba (CST Oued Alanda El-Oued).



* Juniors Garçons

1. Aymen Bouaynine (O Bordj Bou-Arreridj)

2. Ali Djoudar (N. El Karama Ain Defla)

3. Youcef Benkedda (ASN Mostaganem)

4. Anis Benstiti (CO Sétif)

5. Rachid Bouchekhchoukha (Mechâal Tébessa)

6. Lounès Benamara (Ouled Fayet AC).



* Juniors Filles

1. Souhila Zentar (CA Bousmaïl Tipasa)

2. Sara Houaouti (H. Ouled Mimoun Tlemcen)

3. Wiam Kherroubi (CRBTZ Tachta Ain Defla)

4. Nadjat Abdous (JS Ouled Mohamed Chlef)

5. Sylia Sail (JS Azzazga)

6. Mounira Bordji (Oum Drou Chlef).



* Cross Court Hommes (4.000 m)

1. Takeieddine Hedaili (GS Pétrolier)

2. Hocine Zorkane (CR Ouled Mohamed Chlef)

3. Bilel Tabti (GS pétrolier).



* Seniors Dames

1. Weldet Sadik Weynshet Ansa (Ethiopie)

2. Rihame Senani (AS Protection Civile Alger)

3. Malika Benderbal (AS Protection Civile Alger)

4. Paula Mayobre Gonzalez (Espagne)

5. Abird Refas (AS Protection Civile Souk-Ahras)

6. Nassima Sabour (AS Protection Civile Alger).



* Seniors Hommes

1. Hichem Bouchicha (CREPSM)

2. Fethi Meftah (H Ouled Mimoune Tlemcen)

3. Mansour Haraoui (CREPSM)

4. Ahmes Dali (CREPSM)

5. Rabah Khaouas (CREPSM)

6. Daniel Kemoi (Kenya).