Ligue 1, MCA Gourmi et Mansouri : Un renfort de qualité

Le Mouloudia d’Alger poursuit sa préparation en terre ibérique, à Benidorm plus précisément où tout se passe pour le mieux pour l’équipe algéroise. Toutes les conditions sont réunies pour que Hachoud et ses coéquipiers se préparent de la meilleure des manières sous la houlette de l’entraineur, Kamel Mouassa, qui veille au grain.

L’ambiance est excellente, selon les propos du coach et des joueurs interviewés par nos confrères de la chaine El-Heddaf TV. Profitant de la trêve hivernale, les dirigeants mouloudéens, à leur tête Omar Ghrib, ont tout mis au point, afin que l’équipe ne manque de rien et se maintienne à bon niveau en prévision de la phase retour. Au Mouloudia, en plus de la préparation, on a privilégié la stabilité au sein de l’effectif, en procédant à un recrutement judicieux de deux joueurs de qualité. Tout d’abord, le jeune meneur de jeu du Paradou AC, Zakaria Mansouri qui, pour rappel, avait rejoint le Doyen à l’intersaison. Ce dernier effectua la préparation avec les Mouloudéens avant de se voir contraint de revenir au PAC—son dossier de prêt n’ayant pas eu l’aval de la LFP pour des raisons que tout le monde connait à présent. Certes, son transfert définitif au MCA n’est pas encore officiellement concrétisé, mais cela ne saurait tarder. Les négociations entre les deux clubs ont avancé et la transaction finale est sur le point d’aboutir dans les toutes prochaines heures. L’autre recrue mouloudéenne n’est autre que l’attaquant, Khaled Gourmi, qui évoluait à Al Shahania, club qatari de première division avec lequel il a résilié son contrat. Hier, il était attendu à Alger par Omar Ghrib, en prévision de la signature de son contrat au profit du Mouloudia prévu aujourd’hui. Ainsi, le Doyen se renforce qualitativement en ce Mercato d’hiver. De bonne augure pour l’équipe algéroise qui est déterminée à préserver sa place de leader, qu’ils ne comptent surtout pas lâcher. Pour revenir à la préparation, l’entraîneur Kamel Mouassa, axe son travail sur l’aspect technico-tactique. Il veut une équipe conquérante, qui maitrise son sujet en prévision de la phase retour, sachant que son équipe sera attendue au tournant par ses adversaires ; une période où les calculs seront de mise selon les objectifs et les situations des uns et des autres. Le Mouloudia veut frapper dès le premier match de la manche retour, lors de la venue de la JSK à Alger. Un classico fort attendu par des milliers d’inconditionnels des deux équipes.

Le MCA voit grand cette saison, et tient absolument à remporter le titre de champion, pour le bonheur et la joie de son merveilleux public.

Mohamed-Amine Azzouz