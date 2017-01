Finale du tournoi de la Radieuse : En apothéose

C’est dans une grande ambiance et en présence d’une foule record, du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, et de stars du football, que s’est terminée, en apothéose, la finale du grand tournoi national de proximité «Hiver Foot», au stade Abdelkader-Reguig de Maraval. Les équipes, qui ont animé les différentes finales, ont remis, à cette occasion au ministre, au wali Zaâlane Abdelghani, au contrôleur Salah Nouasri et au représentant du président-directeur général de Mobilis, Chouder Ahmed, des médailles, des trophées et différents cadeaux. Cela a créé une grande joie auprès des finalistes, Touggourt, Béjaïa, Ouargla, Tiaret, Bel-Abbès, Tindouf, Oran, Kouba, Benaknoun, et l’académie de l’Espagnol de Barcelone. Le président de la Radieuse, Chafi Kada, avait pris l’initiative d’honorer, avec un match de gala — auquel ont participé le ministre de la Jeunesse et des Sports, en tant que joueur aux côtés des Belloumi, Kouici, Bencheikh, Megharia, Betrouni, Cherif El-Ouazzani, Haddou Moulay, Hansal et l’ancien entraîneur de l’équipe nationale, Khalef Mahieddine, les ex-dirigeants et entraîneur du football national, les regrettés Kacem Elimam (MCO), Mohamed Djouad (MCA) Lefkir Mohamed (CRB) et Smaïl Khabatou (équipe nationale).



Hommage au Président Abdelaziz Bouteflika



C’est dans une ambiance de fête que l’association sportive Radieuse, les représentants des jeunes des 48 wilayas et les stars du football algérien, ont rendu un vibrant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Un trophée du mérite a été remis par Chafi Kada, au ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, qui représentait le Président de la République, en marge de la finale du grand tournoi national de proximité «Hiver Foot». M. Tarek Benali, de Béjaïa, et M. Rabah Mohamed, d’Ouargla, s’exprimant au nom des représentants des 48 wilayas, ont vivement remercié M. Abdelaziz Bouteflika, pour son intérêt indéfectible à la jeunesse. De leur côté, Belloumi, Bencheikh, Kouici, Megharia, Betrouni, Hansal et Khalef Mahieddine, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale et de la JSK, ont confirmé leur fidélité, leur soutien et leur profonde reconnaissance au Président de la République pour ses efforts en faveur du développement de l’Algérie et de la promotion de sa jeunesse, sans oublier les grands projets sportifs réalisés et qui ont permis au pays et aux jeunes de s’épanouir. Le grand public présent a salué cette initiative, tout en souhaitant pleine réussite pour la politique tracée par le Président Abdelaziz Bouteflika.