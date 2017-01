Match amical - Algérie 3 – Mauritanie 1 : De bon augure pour la CAN

Les Verts ont réalisé hier une victoire encourageante face à la Mauritanie, en perspective de la CAN-2017 au Gabon, qui aura lieu du 14 janvier au 9 février. Leekens n’a pas aligné son équipe type, laissant au repos, pour des raisons objectives, plusieurs éléments clés de la sélection, tels les Mahrez, Slimani, Soudani et Brahimi. Il a aligné, à l’occasion de cette joute amicale, l’équipe suivante : Asselah, Belkhiter, Ghoulam, Belkaroui (Bensebaïni, 45’), Mandi (Cap), Abeid (Guedioura 72’), Ghezzal (Meftah, 90’), Taider, Henni, Bentaleb et Bounedjah.

Après une première période des plus médiocres pour la sélection nationale qui a paru très fébrile et complètement à côté de son sujet, on a assisté à une belle réaction des camarades de Mandi, promu capitaine d’équipe en la circonstance, après la pause citron. Les retouches du sélectionneur national, Jorges Leekens, sur le plan du dispositif tactique et des nouvelles consignes de jeu apportées, étaient des plus visibles. En première mi-temps, les Fennecs n’ont absolument rien démontré pour rassurer les inconditionnels de l’équipe nationale.

La défense a paru hors du coup, notamment au niveau de l’axe central, où Belkaroui a montré ses limites, en commettant de nombreuses erreurs impardonnables, dont l’une d’elle a fait bénéficier les Mauritaniens d’un penalty justement accordé par l’arbitre malien. Chargé de son exécution, El Hassane trouve le chemin des filets, ouvrant ainsi la marque pour les siens (17’). À noter que la Mauritanie a été privée d’un premier penalty suite à une première faute dans la surface de réparation d’Asselah commise par ce même Belkaroui.

Le problème récurrent de la défense fait craindre le pire pour la sélection, lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations. Taider and Co tentent d’organiser et de poser leur jeu pour se reprendre. Toutefois, on avait comme l’impression qu’ils étaient perdus sur le rectangle vert.

Bounedjah a réussi à marquer un joli but de la tête refusé par le referee pour un hors-jeu limite (33’). Le premier half se termine à l’avantage de l’équipe visiteuse face à une équipe d’Algérie qui manquait cruellement d’allant et d’ingéniosité.

La 2e mi-temps a été tout à fait contraire à celle qui l’a précédée, avec un onze national qui a bien fait circuler le ballon et qui a procédé par un jeu technique court et rapide, qui lui a permis de mieux maîtriser son sujet et de développer un bien meilleur football, redonnant le sourire au public présent. Bentaleb a été le véritable maîre à jouer des Verts, avec un talent pur qui émerveilla partenaires et adversaires, avec une panoplie technique et une superbe vision de jeu.

L’incorporation de Bensebaïni, dès le coup d’envoi de la 2e période en lieu et place de Belkaroui, a donné de la stabilité à l’arrière-garde de l’EN. Sa complémentarité avec Mandi était meilleure dans l’axe défensif. Henni, Abeid et Belkhiter se sont eux aussi illustrés lors de cette rencontre amicale. Ils ont démontré qu’on pouvait compter sur eux à tout moment.

La sélection nationale domine son adversaire et parvient à scorer à trois reprises, par respectivement Henni (52’), Bounedjah (63’) et Bentaleb (90’+2), prouvant ainsi qu’elle avait du mental et du potentiel.

Lors de la CAN face à des adversaires d’un calibre supérieur tels la Tunisie et le Sénégal, les gars à Leekens devront démontrer beaucoup mieux pour répondre aux attentes du public algérien, qui espère voir l’EN sur la plus haute marche du podium et donc le triomphe des Verts lors de la CAN-2017 du Gabon. Gageons qu’avec ses meilleurs atouts sur le terrain, l’EN saura relever le défi.

Mohamed-Amine Azzouz