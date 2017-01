Le rôle du football dans le mouvement de libération de l’Algérie : L’hommage de la BBC au « Onze de l’indépendance »

Le rôle du football dans le mouvement de libération de l’Algérie a été mis en exergue, hier, par la British Broadcasting Corporation (BBC) qui a consacré un article aux premiers footballeurs de l’équipe du Front de libération nationale (FLN), qualifiés de «premiers ambassadeurs de la révolution et du peuple algérien» par un ancien du Onze révolutionnaire.

Sous le titre « Comment le football a aidé le mouvement de libération de l’Algérie », le média public britannique a écrit sur son site que « le Onze de l’indépendance s’est avéré être un puissant moyen de gagner le soutien et la sympathie pour la lutte algérienne. L’équipe du FLN en blanc et vert sur le terrain de football, était l’incarnation d’une Algérie réelle, possible à imaginer ». Dans son témoignage repris par le média britannique, le footballeur de la glorieuse équipe du FLN, Mohamed Maouche, a raconté comment en 1958, les footballeurs algériens ont abandonné leurs clubs français pour jouer dans l’équipe qui allait naître et qui symbolisait la Révolution algérienne. Les joueurs avaient quitté la France clandestinement vers la Tunisie en passant par les pays voisins, pour représenter la question de l’Algérie qui luttait pour son indépendance, dans les instances internationales. Ils se sont déplacés dans de nombreux pays, est-il rappelé. « Les joueurs ont effectué des tournées à l’étranger, en Irak, au Vietnam et en Hongrie pour faire connaître la lutte algérienne pour l’indépendance. Ils ont joué, attaqué et gagné devant des foules impressionnantes allant jusqu’à 80.000 personnes », a écrit la BBC. Mohamed Maouche estime que les joueurs de l’équipe du Front de libération nationale étaient « les premiers ambassadeurs de la Révolution et du peuple algérien ». « Beaucoup de peuples ne savaient pas qu’il y avait une véritable révolution en Algérie. Nous avons parlé directement aux gens après les matchs et les lendemains, il y avait des entrevues et c’était là, une manière efficace de faire connaître l’Algérie et sa lutte. Nous étions de véritables ambassadeurs », a-t-il dit. Mohamed Maouche relève qu’il a rejoint l’équipe du FLN en 1960 et se rappelle son premier match contre la Libye, quand son équipe a gagné 11-0, permettant au drapeau algérien d’être hissé très haut. « C’était vraiment extraordinaire pour nous d’être alignés et voir le drapeau hissé. Quand j’ai vu notre drapeau, l’emblème national, hissé bien haut avec son étoile et son croissant, mon cœur battait la chamade, j’ai eu la chair de poule et nous avons tous crié : Vive l ‘Algérie ! », s’est rappelé le footballeur algérien. Mohamed Maouche évoluait au poste d’attaquant dans l’équipe française du Stade de Reims en 1956. Il est l’un des 12 footballeurs de l’équipe du Front de libération nationale encore vivants parmi ses 32 joueurs. Après l’indépendance de l’Algérie, il a été entraîneur de l’USMA en 1966. Il a ensuite été sélectionneur de l’équipe d’Algérie de juillet 1981 à février 1982, en compagnie de Rabah Saâdane et du Soviétique Guennadi Rogov. En novembre 2016, il a été élu président de la Fondation de l’équipe du FLN pour le mandat 2017-2020. (APS)