M. Bensalah à Accra : Entretien avec le Président ghanéen

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a été reçu hier à Accra par le Président de la République du Ghana, Nana Addo Danjwa Akufo-Addo. Lors de cette rencontre, M. Bensalah a remis un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue ghanéen. Le président du Conseil de la nation a également reçu le Premier ministre éthiopien, Desalegn Hailemariam. Lors de l’entretien, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales ainsi que les dossiers inscrits à l’ordre du jour du prochain sommet africain d’Addis-Abeba. M. Bensalah avait pris part plus tôt dans la journée, en sa qualité de représentant du Président Bouteflika, à la cérémonie d’investiture du Président ghanéen élu, et ce, en présence de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement africains. (APS)