Commentaire : Post-vérité

« La grève des commerçants contre la loi de finances largement suivie », a titré, hâtivement, un journal électronique. Pourtant, d’autres sources, et elles sont nombreuses, ont donné une information totalement différente. A-t-elle été largement suivie ou largement imposée ? Et si les commerçants ont baissé rideau par crainte des débordements de foule et surtout par crainte des pilleurs et des actes de vandalisme (qui ont eu lieu) ? Signe de la révolution des Tics, les journalistes ont été très réactifs. Concernant ce mouvement de grève anonyme (aucune organisation ne l’a assumé ou revendiqué) et illégal (puisque la grève, droit constitutionnel, est, cependant, régie par des textes qui prennent en compte aussi bien les motifs du débrayage que l’intérêt général), certains médias ont cru voir un mouvement général en réaction à la loi de finances qui aurait imposé des taxes lourdes. Double méprise : d’abord, cette grève n’était pas l’expression d’un mouvement général, puisque circonscrite dans le temps et l’espace, ensuite, le mot d’ordre (si tant est qu’on puisse parler de mot d’ordre dans ce cas) était anonyme, lancé dans les réseaux sociaux, relayé et travaillé de façon perfide par une série de rumeurs, de mensonges et de photos qui tentaient de faire croire que la protesta s’est propagée comme une tache d’huile. Il ne restait plus aux instigateurs que de passer à un second niveau, celui d’un mouvement qui déborde largement une revendication de commerçants pour embraser toutes les couches sociales. C’était sans compter, sous l’apparent désordre qui caractérise la véhémence des réseaux sociaux, des réactions de nombreux internautes algériens qui ont alerté sur le piège en train de se former sur l’opinion publique. La stratégie, visant à ferrer les jeunes dans une finalité qu’ils n’ont à aucun moment endossé, a failli. Si la revendication a été portée par une partie de la population (commerçants et jeunes en général) sincère mais pas informée sur les motivations autrement plus dangereuses que celles brandies, la réaction a été tout aussi rapide et salutaire dès qu’il s’est avéré qu’il n’était nullement question de coût de la vie. Des « pseudos » accompagnés de drapeaux de leur pays d’origine qui interviennent régulièrement dans les questions de politique internationale n’ont pas raté cette « occasion » pour s’inviter dans nos affaires. Fort heureusement de nombreux Algériens les ont démasqués et leur ont répondu vertement. Des parties anonymes chargées d'une mission "tentent de déstabiliser l’Algérie" a averti le Premier ministre, M. Sellal. Des journaux outre-Méditerranée ont d’ailleurs (par méconnaissance ou volontairement ?) largement commenté ces événements croyant déceler une logique mécanique à ce qu’ils ont appelé « printemps arabe ». Bien sûr ces écrits éditoriaux s’inscrivent en droite ligne dans ce désir maintes fois exprimé par des politiques (tels Sarkozy, Bernard Henri Levy) de voir notre pays sombrer dans le chaos. Certains commentaires aux articles mis en ligne et certaines réactions exprimées dans les réseaux sociaux qui ont appelé explicitement à l’embrasement étaient postés de l’étranger. Ceci dit, les réseaux sociaux sont devenus le centre de l’information, et à ce titre il est impératif de faire un travail de fond pour investir cet espace virtuel. Avec 2 milliards d’utilisateurs dans le monde et presque 200 millions de comptes actifs dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), Facebook est devenu la principale source d’information. Dans la plupart des cas les utilisateurs se soucient fort peu de la source émettrice de l’information, ce qui importe c’est la nouvelle, la rapidité de sa propagation, le nombre de clics qu’elle génère. Il n’est plus question d’information, encore moins de vérité. Le très célèbre dictionnaire de référence pour la langue anglaise, Oxford dictionary, a même désigné le terme « post truth », mot de l’année 2016. « Post-vérité » qui renvoie selon les experts « aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence sur la formation de l’opinion que l’appel aux émotions et aux croyances personnelles ». Cette tendance à privilégier l’instinctif, le non-vérifié, l’impulsif, le raisonnement à l’emporte-pièce pour mieux capter son auditoire ne concerne pas que les questions politiques, elle est aussi à l’œuvre dans les médias – particulièrement les médias en ligne – écrit Jean-Christophe Le Toquin, consultant indépendant en gouvernance de l'information dans les domaines de la cybersécurité et cybercriminalité.

Mohamed Koursi