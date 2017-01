AADL : Lancement prochain de 120.000 unités

«L’agence d’amélioration et du développement du logement a bénéficié d’un financement supplémentaire de quelques 120.000 logements pour cette année, ceci vient pour augmenter le nombre des logements à 470.000 depuis le lancement de cette formule «a déclaré le ministre de l’Habitat en marge de sa visite d’inspection de la grande mosquée. Abdelmadjid Tebboune a affirmé d’ailleurs que les réalisations de l'Algérie en matière de logement constituent l'équivalent de programmes de plusieurs pays à la fois, a encore souligné le ministre. Il s'appuiera, dans ce sens, sur les chiffres en affirmant qu'en 2014 il y a eu «la réalisation de 325.000 unités en plus du lancement de 400.000 autres, toutes formules confondues durant la même année. S'agissant du programme de location-vente (AADL), il s'est engagé à clore le dossier des souscripteurs 2001/2002 d'ici mars 2017, indiquant que certains projets pourraient accuser un retard de quelques semaines pour des raisons climatiques. Concernant les efforts de l'Etat visant à mettre un terme à la crise de logement, M. Tebboune a précisé que quelque 3,2 millions d'unités ont été livrés entre 2000 et 2016, ajoutant que le déficit est actuellement de 360.000 unités. Le secteur de l'Habitat compte livrer plus de 300.000 unités en 2017, a ajouté le premier responsable du secteur.

S.A.B.C.