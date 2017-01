Oran : 7.000 logements seront bientôt attribués

Quelque 7.000 logements seront attribués dans la wilaya d’Oran en 2017, a annoncé le wali, Abdelghani Zaalane. Dans une déclaration à la presse en marge d’une cérémonie de remise des clés de 128 logements promotionnels aidés (LPA) dans la commune de Boutlélis, le wali a indiqué que 7.000 logements, tous programmes confondus, seront distribués cette année à travers la wilaya. Ces logements dont 2.000 LPA à haï Regency, 3.000 autres de location-vente AADL et 2.000 logements sociaux locatifs seront livrés au courant du premier trimestre de l’année en cours.

S’agissant du nouveau programme location-vente, M. Abdelghani Zaalane a indiqué que la wilaya a bénéficié dernièrement de 6.000 logements sur un total de 9.000, soulignant que le nombre global des logements AADL est de 15.000 pour la wilaya d’Oran. Par ailleurs, le wali a déclaré que la distribution de logements, qui s’est déroulée samedi dans la commune de Boutlélis (ouest d’Oran), démontre que l’opération ne se limite pas aux grandes villes dont d’Oran mais profite aussi aux petites communes.

Le wali d’Oran a procédé à la remise des clés de 128 logements dans la commune de Boutlélis et de 40 autres à haï Es-Sabah (est d’Oran), de même que des actes de propriété à des citoyens de haï Sidi El Bachir (Bir El Djir) dans le cadre de la régularisation foncière.



Remise des clés de 168 logements promotionnels



Les clés de 168 Logements promotionnels aidés (LPA) ont été remises, à Oran, à leurs bénéficiaires lors d’une cérémonie présidée par le wali, Abdelghani Zaalane. Les LPA relevant de l’agence foncière de la wilaya concernent 128 unités dans la zone «Naib», dans la commune de Boutlélis, et 40 autres à haï Es-Sabah (est d’Oran), toutes construites et aménagées selon les normes en vigueur, raccordées aux différents réseaux et disposant des commodités nécessaires.

Le wali a appelé, à cette occasion, les bénéficiaires de ces logements à les préserver et à éviter les extensions anarchiques, indiquant que l’agence foncière supervisera la gestion des logements livrés à Boutlélis.

Le quota de 128 logements LPA livrés s’inscrit dans le cadre du programme 2012, a indiqué le responsable de l’agence foncière de la wilaya d’Oran. Pour ce qui est du projet de 193 LPA dans la commune de Misserghine qui accuse retard, le contrat a été résilié avec l’entreprise chargée des travaux et confié à quatre autres entreprises. La réception du projet est prévue pour début 2018.

D’autre part, le wali a remis à l’annexe communale de haï USTO des actes de propriété à des citoyens résidant depuis plus de quatre décennies dans des habitations à haï Sidi El Bachir, dans la commune de Bir El Djir, dans le cadre de la régularisation. M. Zaalane a souligné, dans ce contexte, que la régularisation concerne plus de 2.700 actes à haï Sidi Bachir et que l’effort se poursuivra par l’agence foncière d’Oran pour toucher tous les lotissements.

Par ailleurs, le wali a signalé que le taux d’avancement des travaux au quartier précaire de Sidi Bachir qui compte 1.600 familles a atteint 80%, annonçant que les personnes résidentes dans des caves seront recensées.