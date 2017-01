Crise en Libye : L'Algérie pour un « dialogue politique inclusif »

L’Algérie est un acteur central dans notre continent et elle a milité pour l'autodétermination de ses peuples, tout comme elle est un acteur important au sein de l'Union africaine et, de ce fait, on ne peut imaginer l'acheminement vers une solution de la crise libyenne sans avoir l'avis de l'Algérie, d'où l'opportunité de ma présence ici" (ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosoo).

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu hier à Alger le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, porteur d'un message du Président Denis Sassou-Nguessso, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. Cette audience a permis de s'entretenir sur "l'évolution des relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer" et a été également l'occasion d'"échanges sur les questions d'intérêt commun. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a réaffirmé hier la position de l'Algérie pour à un "dialogue politique inclusif" en vue d'une solution à la crise en Libye dans le cadre de l'Accord signé en décembre 2015 sous l'égide des Nations unies. "Nous sommes pour un dialogue politique inclusif réunissant les véritables acteurs libyens qui décident de l'avenir de leur pays dans le cadre de l'Accord politique signé le 17 décembre 2015 entre les différentes parties libyennes", a déclaré M. Messahel à la presse à l'issue de son entretien avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la Mission d'appui des Nations unies pour la Libye (MANUL), Martin Kobler. Relevant avoir échangé avec M. Kobler les points de vues sur la situation qui prévaut en Libye et discuté des "prochaines étapes" en vue d'une solution de cette crise, M. Messahel a plaidé pour que l'année 2017 soit celle du "retour définitif de la paix et de la stabilité dans ce pays voisin". Le ministre a expliqué que la solution à la crise est une affaire qui concerne, en premier lieu, les Libyens eux-mêmes, rappelant que l'Algérie "a toujours plaidé pour un dialogue interlibyen franc et direct, sans aucune ingérence étrangère et sans aucune pression sur les différentes parties au conflit". M. Messahel a affirmé que l'Algérie "continuera à soutenir le processus de dialogue né de l'Accord politique signé sous l'égide des Nations unies".



Sommet de Chefs d'Etat consacré à la crise le 25 janvier au Congo



Un sommet de Chefs d'Etat consacré à la crise libyenne se tiendra le 25 janvier en République du Congo, dans l'objectif d'apporter "une contribution africaine" à la résolution du conflit qui frappe ce pays depuis 2011, a annoncé hier à Alger le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosoo. Ce sommet, abrité par la République du Congo, qui préside le Comité de haut niveau sur la Libye au sein de l'Union africaine, se penchera sur la crise libyenne et les solutions qui permettront la résolution de ce conflit "africain", a déclaré M. Gakosoo à l'issue de ses discussions avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. "On ne doit pas laisser aux autres l'occasion de venir nous dicter leurs solutions. C'est à nous d'imaginer par tous les moyens la sortie de cette crise qui ne peut plus continuer", a affirmé M. Gakosso qui a appelé les pays africains à "prendre leurs responsabilités" vis-à-vis de ce dossier. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie congolaise a plaidé pour la nécessité d'aller vers un "consensus encore plus large impliquant toutes les factions libyennes, afin de mettre un terme à cette situation chaotique que vit ce pays complètement déchiré". "Les discussions qui ont abouti à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, constituent indéniablement un pas en avant, mais cela reste insuffisant et on le voit sur le terrain. Le pays reste profondément divisé et la situation demeure dramatique, avec toutes les répercutions regrettables sur les pays voisins", a-t-il souligné, ajoutant que "les Africains eux-mêmes doivent retrousser leurs manches pour aider ce pays à s'en sortir".



Des solutions pour un conflit africain



D'autre part, les deux ministres ont saisi l'occasion pour évoquer les relations bilatérales et passer en revue les différents domaines de la coopération entre les deux pays, basée sur "une histoire et un héritage communs". "L'Algérie a beaucoup fait pour mon pays. Plusieurs cadres congolais ont été formés ici, à commencer par le Président Denis Sassou-N'Guesso", a-t-il précisé. Il a fait savoir dans le même cadre que l'Algérie et la République du Congo "ont pris l'engagement de tenir la réunion de leur commission mixte, en vue de consolider leur coopération bilatérale, notamment dans les secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture".



Kobler : 2017 "doit être celle des décisions"



L'année 2017 "doit être celle des décisions" pour parvenir à une solution devant mettre fin à la crise qui frappe la Libye depuis plusieurs années, a affirmé hier à Alger le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler.

Le responsable onusien, qui a mis en évidence la nécessité de "progresser politiquement" sur ce dossier, a évoqué, dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, "une situation de crise permanente en Libye où des gens souffrent". Il a insisté, dans ce sens, sur la nécessité de "rétablir l'Etat, la sécurité et la stabilité" dans ce pays, mettant en avant "le rôle très important que jouent les pays limitrophes, particulièrement l'Algérie, dans la recherche d'une solution à la situation de crise dans ce pays".

M. Kobler s'est réjoui du fait que l'ONU et l'Algérie "travaillent main dans la main sur le dossier libyen", estimant qu'il était "très important" d'avoir cette "concordance de vues" et cette "harmonie totale" pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays. (APS)