L’ANP poursuit ses interventions anti-terroristes : Détermination

La stabilité sans cesse consolidée du pays, ce sont aussi des résultats éloquents pour certains, spectaculaires pour d’autres, que réalisent les troupes de l’Armée nationale (ANP) sur plusieurs fronts. Qu’il soit question du combat contre les résidus du terrorisme, de la lutte contre la contrebande et différentes filières du crime organisé sans oublier la mission de protection des frontières, ces défis successivement relevés par l’Armée nationale, lui ont valu, en 2016, le classement plus qu’honorable de première puissance militaire à l’échelle maghrébine et dans l’espace du Sahel. Pour cette nouvelle année, la détermination de l’ANP de s’attaquer à la racine de tous les maux guettant la sécurité du pays et la quiétude de son peuple a été manifestée clairement par une série d’interventions réussies, augurant d’un bilan consistant pour ce mois de janvier. Et pour cause, pour cette première semaine de la nouvelle année, ce ne sont pas moins de cinq terroristes qui ont été interpellés ou éliminés, dont deux réputés pour leur profil très dangereux. Cinq autres éléments de soutien au terrorisme ont été, en outre, arrêtés au courant de cette première semaine de janvier au même titre qu’un contrebandier et d’un trafiquant d’armes, l’un comme l’autre de nationalités étrangères. A cela s’ajoute l’arrestation de plus d’une quarantaine d’immigrés clandestins de différentes nationalités africaines notamment dans les localités de Tlemcen, Ghardaïa, Djanet, Bordj Badji Mokhtar et Laghouat. C’est d’ailleurs dans cette dernière wilaya du Sud que les forces de l’ANP, en coordination avec les services de la DGSN, ont abattu le 2 janvier dernier les deux dangereux terroristes cités à savoir le dénommé B. El Hadj Aissa, alias Mokdad El Herdi, et N. Mebarek, dit Al-Ansari, qui, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, « avaient rallié les groupes terroristes en 1995 et 1996 ». Cette opération a permis en outre de récupérer des pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, cinq chargeurs, un poste radio et une paire de jumelles. A propos d’armement, les interventions réussies menées par l’ANP au courant de cette première semaine de janvier ont permis la saisie de trois kalachnikovs, la destruction de 28 bombes et un canon de fabrication artisanale ainsi que la récupération d’une quantité de munitions, de la dynamite et des moyens de détonation. Autant donc de résultats successifs qui, comme soulignés dans les communiqués du MDN, « sont réalisés par les unités de l’ANP en coordination efficiente avec les différentes forces de l’ordre dans le cadre de la lutte antiterroriste». Des résultats qui viennent ainsi renforcer davantage la ferme détermination de la même institution militaire à « faire régner la sécurité et la sérénité à travers tout le pays » appuie encore le MDN. La lutte acharnée que mène la même institution contre les résidus du terrorisme s’est soldée, l’année écoulée, par la neutralisation de 350 terroristes qui ont été abattus au cours des diverses opérations de ratissages menées de manière ininterrompue à travers l’ensemble du territoire du pays.

Plus de 2.600 contrebandiers ainsi que 141 narcotrafiquants ont été également appréhendés l’année passée par les forces de l’ANP. Les casemates et les abris terroristes détruits en 2016 étaient, rappelle-t-on au nombre de 458, tandis que les pièces d’armements de différents calibres étaient chiffrées à plus de 770.

Karim Aoudia