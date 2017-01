Frontière Algéro-marocaine : Saisie de 80 kilos de kif traité dans l’extrême Ouest

Les services de la gendarmerie nationale ont saisi ce week-end près des zones frontalières à Tlemcen plus de 80 kilos de kif traité, lors d'opérations distinctes, a-t-on appris hier auprès de ce corps sécuritaire.

Les gendarmes de la brigade territoriale d’El-Bouihi ont récupéré trois sacs contenant 79 kilos et 40 grammes de kif traité, abandonnés par des narcotrafiquants lors d’une patrouille effectuée sur la RN 99 reliant El-Aricha à Béni Bousaïd. Une enquête a été ouverte sur cette affaire.

Par ailleurs, agissant sur renseignements et en vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes de la brigade de Maghnia ont arrêté un individu, âgé de 34 ans, et saisi, en son domicile, trois kilos de kif traité et 98 comprimés de psychotropes. Poursuivant les investigations, les gendarmes enquêteurs ont arrêté son acolyte, âgé de 31 ans, a-t-on ajouté de même source, signalant la poursuite de l’enquête.

D’autre part, et lors d’un contrôle sur la RN 35 reliant Maghnia à Tlemcen, les gendarmes de la brigade territoriale de Hammam-Boughrara ont interpellé trois immigrants clandestins subafricains, voyageant à bord d’un bus à destination de Tlemcen. (APS)