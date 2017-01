Recul de l’analphabétisme : L’ABC du développement

L'Algérie a opéré un bond qualitatif en matière d'alphabétisation, le taux d'analphabétisme ayant reculé à 12,33% en 2016, grâce à la stratégie nationale d'alphabétisation, selon le directeur de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA), Kamel Kherbouche. Il a précisé que cette stratégie, issue des orientations du Président de la République, appliquée durant la période allant de 2007 à 2015, «a permis à plus de 2 millions de personnes de se libérer du joug de l’analphabétisme. Le succès de cette stratégie est reflété par les chiffres réalisés sur le terrain, représentés par 3.550.000 apprenants inscrits aux cours d’alphabétisation», a souligné Kamel Kherbouche, en insistant sur la nécessité de passer à une nouvelle stratégie, entre 2015 et 2024, visant la mise en œuvre des recommandations régionales et mondiales.

Lors de son passage, hier, à la radio algérienne, le directeur de l’ONAEA a indiqué que cette stratégie, dans laquelle plusieurs secteurs s’impliquent, et qui a aussi permis de recruter environ 12.000 agents attribués à l'alphabétisation, ciblant également des femmes et des filles issues des zones rurales dont l’âge est entre 15 et 49 ans, a permis «d'obtenir des résultats remarquables et de réduire la proportion de ce fléau à 12,33% après avoir été de l'ordre de 22,3% il y a quelques années».

Il a, entre autres, fait savoir que 1.781.000 personnes, dont 1.643.906 femmes, avaient bénéficié de ces programmes d'alphabétisation, ajoutant avoir créé 15 centres de proximité d'alphabétisation, de formation et d'intégration des femmes et des filles en milieu rural, en collaboration avec les autorités locales et des entreprises privées. Parmi les résultats obtenus également, en coordination stratégique avec tous les acteurs associatifs en milieu rural, l'intégration émancipée de l'analphabétisme dans la formation professionnelle et la formation continue. Il ajoutera qu’il existe 9.546 apprenants dans l'enseignement à distance et des diplômes de licence et de master ont été délivrés, à l’instar de ceux de Jijel et Skikda.

M. Kherbouche a aussi indiqué, par la même occasion, que l’ONAEA encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ses programmes et accorde un intérêt particulier à la formation des encadreurs.

Il a, par ailleurs, estimé qu'en dépit des efforts consentis par les États arabes au cours de la décennie écoulée et de l'adoption de la plupart des recommandations internationales, l'analphabétisme continue de menacer les peuples arabes, notamment les femmes et les jeunes. En effet, le nombre d'analphabètes y a augmenté, passant à 96 millions, selon les chiffres de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

À cet égard, l’ONAEA exhorte le Réseau arabe d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et les peuples arabes à «unifier leurs efforts pour élaborer des programmes d'alphabétisation efficients», notamment de mettre en avant les programmes et les mécanismes d'alphabétisation existant en Algérie, ainsi que des campagnes de sensibilisation auprès des filles dans les régions rurales. «Nous sommes obligés d'appliquer les recommandations des organisations arabes formant un groupe d'alphabétisation qui appelle tous les pays arabes à mettre en place une nouvelle stratégie pour l'alphabétisation allant jusqu’à 2024. Nous sommes également tenus d'appliquer les recommandations mondiales de l'UNESCO et le programme pour le développement durable jusqu'en 2030.»

Kafia Aït Allouache