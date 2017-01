Ansej : De nouvelles applications pour l’inscription en ligne

L’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej) compte lancer, au courant de ce mois, de nouvelles applications sur son site électronique permettant aux jeunes d’effectuer leur demande et de suivre leurs dossiers par internet et téléphone mobile, a affirmé Slimane Boulekrinet, conseiller du directeur général de cet organisme.

Ces applications «sont actuellement prêtes et sont en cours d’expérimentation avant de les mettre officiellement en service» à travers tout le territoire national, a déclaré ce responsable.

Il a également précisé qu’en plus de l’opération d’inscription en ligne, lancée par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes depuis 2014, ces nouvelles applications vont permettre aux jeunes de suivre l’évolution de leur dossier et d’éventuels documents manquants sans avoir à se déplacer.

M. Boulekrinet a, par ailleurs, ajouté que les services proposés à travers le site web de l’agence visent à créer un réseau de jeunes entrepreneurs susceptible de constituer «un espace pour faire connaître les microentreprises et exposer leurs produits», en plus d’ouvrir un débat entre les jeunes bénéficiaires, et créer des passerelles d’interactivité et d’échange d’expériences. D’un autre côté, il a été procédé, selon M. Boulekrinet, au recouvrement en 2016 de plus de 7 milliards de DA du montant global des crédits alloués aux jeunes pour la création de microentreprises dans le cadre du dispositif de l’Ansej, qualifiant ce taux «d’important».

Ce montant, a-t-il ajouté dans ce contexte, représente «le double ou plus» des crédits récupérés en 2015, ce qui a permis de financer un grand nombre de nouveaux projets.

Le conseiller a affirmé, dans son intervention, à l’ouverture des travaux du congrès de wilaya des jeunes entrepreneurs, que la loi de finances 2017 a conforté les différents avantages fiscaux et financiers accordés aux jeunes désireux de créer une micro-entreprise, soulignant que l’agence entend poursuivre son soutien et accompagnement aux jeunes souhaitant investir, essentiellement dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, des travaux publics et des technologies de l’information. Il faut rappeler, à ce sujet, que l’ANSEJ a financé, depuis sa création en 1996, «pas moins de 366.129 microentreprises. Ce dispositif a permis la création de près d’un million de postes d’emploi à travers tout le territoire national», selon Mourad Zemali Ali, directeur général de l’agence, qui souligne que «ce dispositif a financé pas moins de 50% des microentreprises en 2016, avec les fonds récupérés et ce sans avoir recours au trésor public».

Le même responsable a indiqué que les crédits octroyés l’année dernière l’ont été grâce aux recouvrements effectués sur les retardataires. Ce responsable a, dans ce contexte, confirmé l’efficacité des microentreprises qui participent à la stratégie de diversification de l’économie nationale. S’agissant des contraintes rencontrées par les petites entreprises, le DG de l’ANSEJ a évoqué celui de la commercialisation des produits, ainsi que la loi sur les marchés publics, notamment la partie concernant l'octroi de 20% de ces offres aux microentreprises, qui n'a pas été appliquée comme il le faut. En outre, et pour accompagner les petites entreprises créées dans le cadre de l’emploi de jeunes, le directeur de l’ANSEJ a indiqué que 1.500 sociétés ont bénéficié de contrats dans le cadre des marchés publics. Le montant de ces marchés est de quatre milliards de dinars pour 8.000 projets.

Ce chiffre est insuffisant, a-t-il dit, appelant les collectivités locales à aider en priorités les petites entreprises.

Rappelons que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, avait indiqué que plus de 500.000 microentreprises avaient été créées en 2016, dans différents secteurs depuis la mise en place des dispositifs de l'ANSEJ et de la CNAC, en générant plus d'un million de postes d'emploi directs.

Salima Ettouahria