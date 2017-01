M. El-Hadi Ould Ali à Bordj Bou-Arréridj : Transport des supporters à partir des demi-finales de la CAN

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, qui a effectué, hier, une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a inspecté plusieurs infrastructures dépendant de son secteur. Le ministre, qui a visité le centre de loisirs scientifiques à la Cité du 17-Octobre, a inauguré une aire de jeu couverte de gaz synthétique dans la même cité, et un autre centre de loisirs scientifiques à proximité du complexe sportif du 20-Août-1955. Il a également inauguré deux piscines de proximité dans les communes de Ras El-Oued et Bir Kasdali. Ce qui ne manquera pas d’être apprécié par la population.

Il a surtout assisté au tournoi organisé à l’occasion du premier anniversaire du décès de dirigeant du CA Bordj Bou-Arréridj, le regretté Farid Tabakh.

M. Ould Ali a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt, avant de donner le coup d’envoi du tournoi organisé à cette occasion. Les anciens joueurs de plusieurs équipes, comme la JSK, l’Entente de Sétif et le CABBA, ont participé à la manifestation. Même ceux de l’équipe nationale ont tenu à être au rendez-vous. Des vedettes comme Salhi, Medane, Megharia, Kalem et Yahi, en plus des joueurs locaux, comme Loucif et Bouzidi, se sont distingués par leur présence. Le ministre, qui les a salués, a rappelé l’importance de l’organisation de ce genre de manifestations pour honorer cet homme qui a servi le sport local et national, soulignant au passage la nécessité pour les jeunes de connaître tous ceux qui ont œuvré pour le développement du sport dans le pays. La présence de tous ces joueurs et du public est une manifestation de reconnaissance et de fidélité de la famille sportive pour cet homme, a déclaré El-Hadi Ould Ali.

Revenant à l’autre aspect de sa visite, à savoir l’inspection de son secteur, le ministre a noté que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj est devenue un pôle sportif national. Il a rappelé les performances réalisées par ses athlètes dans les domaines de la lutte, de l’athlétisme ainsi que dans les sports collectifs.

Il a affirmé que ce pôle va bénéficier de la sollicitude des pouvoirs publics, et salué les efforts consentis par les autorités de la wilaya pour le soutenir.

M. Ould Ali, qui a été interrogé par la presse sur la distinction de Riadh Mahrez, a déclaré que c’est un motif de fierté pour tout le peuple algérien.

C’est une émulation pour tous ses camarades, a-t-il ajouté. Le ministre, qui a écarté la possibilité d’envoi de supporters algériens pour la CAN, a toutefois noté que l’opération est envisageable si l’équipe nationale passe en demi-finales et en finale.

F. D.