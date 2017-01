Manipulation et intox : Les partis politiques réagissent

Les prochaines échéances électorales, ainsi qu’un appel incessant au sujet d’un devoir de vigilance face aux manœuvres de déstabilisation de la nation, auront été les principaux sujets de préoccupation abordés par les partis politiques dans leurs meetings. Ces formations politiques attendent de la Haute instance indépendante de surveillance des élections qu’elle se hisse à la hauteur des espoirs fondés sur elle en termes de transparence, d’équité et de transparence durant l’accomplissement des prochains scrutins. L’accent est mis également sur le nécessaire consensus national pour renforcer le front interne, contrer les manipulations et la subversion, et pour une consolidation des institutions de l’Etat, contre le danger de voir le pays s’enfoncer dans le désordre à l’instigation de certaines forces occultes. Un franc plaidoyer a été également avancé au bénéfice de la nécessaire unité nationale.

-------------////////////////

Front Al-Moustakbal

Un programme réaliste

Le président du front Al-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a affirmé, vendredi à Alger, que son parti adopterait un programme "réaliste" lors des prochaines législatives, dans la perspective de devenir "une véritable force politique" dans la société algérienne.

Dans son allocution d'ouverture de la session ordinaire du Conseil national du front Al Moustakbal, M. Belaïd a souligné que sa formation "adoptera lors des prochaines échéances un discours politique porteur d'espoir pour le peuple algérien et un programme réaliste", ajoutant qu'elle "œuvrera à devenir une véritable force politique dans la société algérienne, une aspiration qui ne saurait se réaliser sans une forte présence au Parlement". Il a souhaité que les prochaines législatives soient "régulières et transparentes pour redonner l'espoir aux Algériens et les inciter à accomplir leur devoir électoral, expliquant l'abstention de beaucoup d'entre eux au vote par une perte de confiance". M. Belaïd a exprimé, d'autre part, la détermination de son parti à "bannir toute forme de violence y compris verbale", faisant allusion à la situation qui marque certaines régions du pays, notamment à Béjaïa, plaidant, à cet effet, pour "l'ouverture d'un véritable dialogue avec toutes les franges de la société". Il a, par ailleurs, mis en avant l'importance "d'engager un véritable dialogue pour instaurer la stabilité sociale, et partant la stabilité économique, sécuritaire et politique". Soulignant que sa formation s'opposait à "toute forme de violence dans la société", M. Belaïd s'est dit pour "les marches pacifiques", dénonçant "les actes de destruction enregistrés récemment". M. Belaïd a appelé les pouvoirs publics à "accorder la priorité à d'autres secteurs comme l'agriculture et le tourisme comme alternative à la rente pétrolière". Au volet sécuritaire, le premier responsable du parti a salué "les grands efforts consentis par tous les corps de sécurité, l'Armée nationale populaire (ANP) à leur tête, pour défendre le pays", estimant que ces efforts doivent être appuyés par le peuple car, a-t-il dit, "la sécurité est l'affaire de tous, et tout Algérien doit oeuvrer pour la stabilité du pays". M. Belaïd a fustigé la composante de la Haute instance indépendante de surveillance des élections qui n'a, selon lui, "aucun lien avec les élections législatives", rappelant que les partis politiques étaient les premiers concernés par ces élections. Toujours concernant les prochaines législatives, il a écarté toute alliance entre son parti et d'autres formations politiques. Le président du Front Al-Moustakbal a, par ailleurs, annoncé que son parti s'emploierait, dès son prochain congrès, à faire en sorte que des primaires soient organisées au sein du parti entre les militants pour arrêter les listes de candidature aux prochaines élections communales ou législatives afin de parer à toute tentative de corruption. APS

-------------////////////////

Mouvement El-Islah

Appel à la HIISE à être à la hauteur des attentes

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a appelé hier à Alger la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) à être "à la hauteur de la confiance et des aspirations fondées sur elle" lors des prochaines échéances électorales. Après le parachèvement de la mise en place de la HIISE, les partenaires politiques attendent qu'elle soit, "en dépit de la difficulté de sa mission", "à la hauteur de la confiance et des aspirations fondées sur elle lors des prochaines élections législatives", a déclaré M. Ghouini lors d'un séminaire d'encadrement pour son bureau de wilaya. "Nous attendons des membre de cette instance qu'ils introduisent une nouvelle manière de traiter avec les élections et qu'ils œuvrent à rendre confiance aux larges catégories de la population pour les encourager à accomplir leur devoir électoral", a-t-il indiqué. Le président du Mouvement El-Islah a plaidé, dans ce sens, pour un "consensus politique national soutenu par une large base populaire pour renforcer le front interne et le dialogue entre tous les acteurs politiques pour relever les défis et prendre en charge les revendications sociales". Pour le Mouvement El-Islah, les prochaines échéances électorales sont à même de constituer, dans le cadre "cette entente nationale", "une étape pour la consolidation des institutions de l'Etat et l'ouverture d'un large dialogue social pour examiner toutes les préoccupations", a affirmé M. Ghouini. Par ailleurs, le président du Mouvement El-Islah a plaidé pour "l'implication de tous les syndicats autonomes dans la tripartite prévue en mars prochain", ajoutant que cette rencontre est à rejeter en "l'absence des véritables partenaires". M. Ghouini a tenu en outre à saluer les larges catégories de la population qui ont refusé d'adhérer aux appels "inconnus" visant la destruction des biens, ajoutant que les Algériens "ont tiré les leçons des évènements passés et ont acquis une expérience qui leur permet de se prémunir contre les dangers qui les guettent et guettent leur pays". (APS)

-------------////////////////

Parti El karama

L’avenir est à la formation de l’humain

Le président du parti El Karama, Mohamed Benhamou, a estimé hier à Tipasa que la seule issue possible pour le pays était dans la formation professionnelle et la "formation de l’humain", considérées comme seules garantes d’un "avenir prospère". "L avenir de l’Algérie est dans la formation des jeunes afin de les habiliter à intégrer le monde du travail", a soutenu M. Benhamou dans un meeting partisan animé au niveau de la salle des fêtes de la commune de Koléa. Ajoutant qu’ il est temps de "construire et d investir dans l’humain, car il est le seul apte à garantir l’édification dune économie nationale forte et de remédier à la situation". Le chef de file du parti El Karama na pas manqué de louer, à l’occasion, les "sommes colossales investies, ces dernières années, par les pouvoirs publics, pour la relance de projets de développement", tout en se félicitant de la gestion assurée par le Président, Abdelaziz Bouteflika, à la tête du pays, le qualifiant de "modèle pour les Algériens". Il a, également, lancé un appel au gouvernement, en vue de "communiquer davantage avec les citoyens", à travers la création d’un poste de porte parole en son nom, qui aura pour charge de démontrer les efforts des autorités publiques. M. Benhamou a, par ailleurs, fait savoir que sa formation politique est "pro-gouvernementale et soutient fortement le programme du Président Bouteflika", signalant, en outre, l’élaboration, à long terme, d’un programme national qualifié de "complémentaire". S’exprimant sur les événements à l’origine d’actes de saccage dans certaines wilaya du pays, il s’est félicité de la "vigilance du peuple qui na pas répondu à certains plans voulant porter atteinte. à l’Algérie".(APS)

-------------////////////////

FJD

Rassemblement et unité

Le président du Front de la justice et du développement (FJD), Abdallah Djaballah a affirmé vendredi à Alger que l'alliance de sa formation politique avec d'autres partis ne s'inscrivait pas "dans le cadre des prochaines législatives" mais visait "le rassemblement et l'unité".

Le FJD a pris l'initiative de conclure une alliance avec le mouvement En-nahda et le Mouvement pour l'édification national (MEN)", pour "le rassemblement et l'unité prônés par l'Islam et non pas dans le cadre des prochaines législatives", a affirmé M. Djaballah qui présidait les travaux de la session extraordinaire du Conseil consultatif national du parti, ajoutant que celle-ci pourrait "être un facteur favorable mais secondaire et ne constitue pas le principal motif". Cette initiative baptisée "Alliance stratégique d'intégration" vise à "créer une force politique" rassemblant les parties membres de cette alliance, a-t-il précisé. Les partis politiques ont été crées notamment pour "être au service de nobles causes dont la principale est la préservation du tissu social et de l'unité nationale", a estimé M. Djaballah.

Le président du FJD a indiqué que son parti qui "rejette tout comportement porteur de violence et de destruction, prône la revendication forte et sérieuse des droits par la voie pacifique". La revendication des droits "est, elle-même, un droit" mais elle doit se faire loin de la violence et des pratiques portant atteinte à la Nation", a-t-il ajouté.

Les travaux de cette session ont pour objectif l'adoption "d'un document cadre relatif à l'alliance conclue entre le FJD, le mouvement Ennahda et le MEN, car "il porte les garanties à la préservation des fondements de la Nation", ont affirmé les organisateurs. (APS)

-------------////////////////

ANR

Renforcer la communication institutionnelle



Le président de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a appelé, hier à Tiaret, au renforcement de la communication institutionnelle et au dialogue avec les composantes de la société afin de faire face à tous les défis.

S’exprimant à l’occasion d’un regroupement des cadres de son parti de la région ouest du pays, le président de l’ANR a expliqué que son appel vise à mettre en exergue les défis que doit relever le pays et à expliquer les mesures prises pour sortir de l’impasse économique et financière actuelle. «L’objectif est également de permettre au citoyen d’avoir une vision juste de la situation pour ne pas tomber dans les tentatives de manipulation et d’entrainement dans des dérives aventuristes», a-t-il expliqué, tout en condamnant les récents évènements qui se sont produits dans diverses régions du pays. Le président de l’ANR a appelé les différentes composantes de la société à la vigilance et à l’esprit de responsabilité, pour mettre en échec les desseins des «adeptes de la fitna» et de «la division». Dans ce contexte, Belkacem Sahli a considéré que les prochaines échéances électorales seront une opportunité pour le citoyen d’exprimer son opinion, d’exercer son droit à choisir ses représentants dans le cadre de l’approfondissement des réformes politiques initiées par le Président de la République. «Les réformes politiques initiées en 2011 ont permis une ouverture sur la société et ont permis au pays de s’armer contre les menaces de ce qui est désigné par le printemps arabe», a souligné le président de l’ANR. Il a estimé que les autorités du pays font preuve d’une volonté politique pour organiser des élections locales et législatives «transparentes» et «honnêtes». Belkacem Sahli a considéré que la haute instance indépendante de surveillance des élections est en soi «une institution constitutionnelle pouvant apporter un plus dans la garantie d’élections transparentes et honnêtes».

Concernant le 5e congrès de l’ANR, tenu récemment, le même orateur a précisé que ce rendez-vous a permis de peaufiner le programme du parti «afin qu’il réponde aux aspirations de la population». «Ce programme sera rendu public, lors des prochaines échéances locales et législatives», a-t-il ajouté. APS

-------------////////////////

Front du changement - MSP

Listes unifiées

Le président du Front du changement (FC), Abdelmadjid Menasra, a annoncé, hier à Alger, que son parti participera aux prochaines élections législatives par le biais de listes unifiées avec le Mouvement de la société pour la paix (MSP), «conformément à l'esprit d'unité et de cohésion» entre les deux formations politiques.

Le Front du changement participera aux prochaines élections législatives par le biais de listes unifiées avec le Mouvement de la société pour la paix (MSP) sous le nom de «HAMS», conformément à l'«esprit d'unité et de cohésion» entre les deux formations, a affirmé M. Menasra, lors d'une réunion du Majless Echoura du FC, rappelant qu'il s'agissait d'une «union avec un parti non conjoncturelle».

Il a indiqué que le FC annoncera «officiellement la décision de sa dissolution lors d'un congrès consensuel avec le MSP», précisant que «conformément à l'esprit d'unité, sa formation s'unira au MSP et portera son nom». D'autre part, M. Menasra a souligné que la création de cette union tendait à «édifier une force démocratique au seul service de la société et de l'intérêt du pays». Il est question d'«une nouvelle étape de prise de conscience et de réflexion stratégique qui mettra fin aux différends et à la division», a-t-il encore dit. Évoquant les prochaines législatives, il a relevé que cette station «permettra aux forces politiques de l'opposition de proposer des alternatives et des solutions, et le peuple algérien procèdera au changement de la situation par des moyens pacifiques et civilisés». S'exprimant sur la contestation dans certaines wilayas du centre la semaine dernière, M. Menasra a ajouté que son parti «rejette l'anarchie et la violence», faisant remarquer que la préservation de la stabilité de l'Algérie était la «responsabilité de tous». APS

-------------////////////////

PT

Echec au désordre

La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, a appelé, hier à Mascara, à faire face à la tentative d'enfoncer l’Algérie dans le désordre avec une «stratégie économique et politique sage». Animant un meeting populaire à la salle Émir-Abdelkader de Bouhanifia, Mme Hanoune a indiqué que les actes d'incivisme enregistrés dans certaines wilayas, les 2 et 3 janvier, auxquels ont appelé des «parties occultes» et qui a été avortés, peuvent se reproduire si le gouvernement ne les affronte pas avec une politique économique réfléchie. La secrétaire générale du PT a ajouté que le calme précaire dans les wilayas ayant vécu cette tentative doit être renforcé par des mesures sociales et économiques au profit des couches vulnérables de la société, pour parer à toute récidive, soulignant que de nombreuses parties guettent l’Algérie et tentent de manipuler, profitant des conditions économiques difficiles en Algérie et des mesures d’austérité prises par le gouvernement. La sg du PT a mis en garde contre «les desseins étrangers qui tentent de nuire à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie, comme c’est le cas dans plusieurs pays qui vivent des situations sécuritaires et économiques difficiles». Elle estimé que «les prochaines élections offrent l’occasion à ces parties pour déstabiliser le pays, d’où la nécessité pour tous d’être plus vigilants et de s’éloigner de tout ce qui constitue une provocation pour les différents couches sociales». Mme Hanoune a réitéré ses appréhensions quant aux répercussions de la nouvelle loi des finances «marquée par une réduction du budget octroyé à de nombreux secteurs, notamment ceux ayant un lien direct avec les couches vulnérables de la société, comme ceux de la Solidarité nationale, du Travail et de la Santé». Elle a fait remarquer que son activité politique en 2017 a commencé par la wilaya de Mascara, capitale de l’État algérien moderne fondée par l’émir Abdelkader, souligné que «c'est une occasion pour s'imprégner des valeurs de sacrifice pour faire face aux problèmes que vit l’Algérie actuellement». APS

-------------////////////////

FNJS

Préserver la stabilité

Le président du Front national pour la justice sociale (FNJS), Khaled Bounedjma, a appelé, hier depuis Souk Ahras, les jeunes à préserver la stabilité et la sécurité du pays.

Animant un meeting populaire à la salle de conférences Miloud-Tahri, en présence de militants et sympathisants, M. Bounedjma a affirmé soutenir les jeunes dans «toutes leurs revendications, à condition qu’ils fassent preuve de sens civique et qu’ils s’expriment par des voies pacifiques.» Mettant en garde contre les tentatives de déstabilisation du pays au nom des jeunes, le président du FNJS a affirmé que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la Constitution, l’Armée nationale populaire, la Gendarmerie et la Sûreté nationales sont «une ligne rouge» pour tous les Algériens et toutes les Algériennes. Le FNJS aspire, a-t-il soutenu, au «changement pacifique qui passe par une large participation» aux prochaines élections. APS

-------------////////////////

PLJ

L’unité nationale au-dessus de tout

Le secrétaire général du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Mohamed Saïd Belaïd, a plaidé, hier depuis Tamanrasset, à la nécessité de «mettre l’unité nationale au-dessus de toute considération». «Il appartient à chacun de mettre l’unité nationale au-dessus de toute considération», a indiqué Mohamed Saïd, lors d’un meeting populaire animé à la maison de la Culture de Tamanrasset, en présence de militants et sympathisants du parti. Soulignant que «la patrie est sacrée et que l’Algérie est unie», le SG du PLJ a, à ce titre, rendu hommage aux efforts fournis par les différents corps de sécurité en exercice sur les frontières pour la protection du pays, à leur tête les forces de l’Armée nationale populaire, avant d’appeler la société à «y adhérer et à les soutenir». Après avoir rappelé les acquis réalisés par l’Algérie, Mohamed Saïd a appelé à la lutte «contre la corruption» et les barons du trafic de drogues pour protéger aussi bien l’État que la société. Il a mis l’accent sur la nécessaire consécration de la justice sociale, revendication principale de la glorieuse guerre de Libération nationale, et l’adoption d'une politique «d’équilibre régional» qui a, a-t-il expliqué, porté ses fruits durant les années précédentes. Le SG du PLJ a indiqué que la région de Tamanrasset représente la dimension «historique profonde de l’État algérien». Il a également rappelé l’atrocité coloniale qu’endure encore le peuple algérien, dont notamment les retombées abominables des essais nucléaires et des mines semées à travers les régions frontalières du pays. APS

-------------////////////////

FNAL

Participation aux prochaines élections

Le président du Front national de l'authenticité et des libertés (FNAL), Abdelhamid Djeldjli, a affirmé, hier à Constantine, que sa formation politique participera aux prochaines échéances électorales, prévues courant 2017. Au cours d’une rencontre régionale du FNAL, il a indiqué que la participation de son parti à ces élections est dictée par le souci de «mobiliser les citoyens, la société civile et tous les acteurs du changement pour sortir le pays de la crise».

M. Djeldjli a appelé, à cet occasion, les militants à «exploiter» la prochaine campagne électorale pour «approfondir le débat dans l'espace public autour du projet du consensus national», à travers la sensibilisation pour créer «une dynamique citoyenne devant aboutir au changement escompté et l’édification d’un État solide basé sur les principes démocratiques».

Le président du Fnal a également appelé à une participation «massive» aux prochaines élections, pour «assurer le changement dans le pays», soutenant que la réussite des élections est tributaire du taux de participation des citoyens. «La participation aux élections est le meilleur moyen de contribuer à la construction de la démocratie dans notre pays», a-t-il encore estimé, appelant à saisir l’occasion qu’offre ce rendez-vous électoral pour «barrer la route» à ceux qu’il a qualifiés «d’opportunistes» et de «mercenaires» qui veulent, selon lui, «nuire à l'Algérie et à ses enfants». APS