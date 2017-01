« Bouclier de l’Euphrate » en Syrie : Daech délogé du nord ?

Près de 1.400 terroristes de l’organisation autoproclamée «État islamique» (Daech/EI) ont été tués par les forces armées turques, dans le cadre de l’opération «Bouclier de l’Euphrate» menée par la Turquie dans le nord de la Syrie, a annoncé l’armée turque. «Quelque 1.362 terroristes du groupe extrémiste Daech ont été éliminés et 168 capturés blessés, alors que six ont été arrêtés», a indiqué l’état-major des forces armées turques (TSK). L’armée turque a aussi «bombardé 969 cibles terroristes et a détruit 2.741 explosifs artisanaux, ainsi que 43 mines», a indiqué la TSK, ajoutant que «226 zones d’habitations et une superficie de 1.870 km2, située entre Azaz et Jarablous, ont été nettoyées des terroristes». L’opération «Bouclier de l’Euphrate», lancée le 24 août dans le nord de la Syrie, se poursuit toujours «dans l’objectif de nettoyer la zone des organisations terroristes, notamment Daech, et d’assurer la sécurité des frontières sud de la Turquie», selon la partie turque.



43 morts dans l’explosion d’une voiture piégée à Azaz



Au moins 43 personnes, en majorité des civils, ont été tuées samedi dans l’explosion d’une voiture piégée à Azaz, une localité de la province syrienne d’Alep, indique un nouveau bilan fourni par une ONG syrienne. «Des dizaines d’autres ont été blessées par la déflagration qui s’est produite sur un marché situé en face d’un tribunal», a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Un précédent bilan faisait état de 19 morts. Selon l’Observatoire, cette ville a été la cible de plusieurs attaques et d’offensives du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) pour s’en emparer.



Cessez-le-feu dans Wadi Barada



Une trêve a été conclue vendredi dans Wadi Barada, ville rebelle située au nord-ouest de Damas où se trouvent les principales sources d’eau potable pour la capitale syrienne, a indiqué une source militaire. Le cessez-le-feu dans Wadi Barada, ou la Vallée de Barada, est temporaire car il ne durera que quelques heures, mais il inclut toutes les factions armées dans cette région, a déclaré la même source



71% des réfugiés vivent en dessous du seuil de pauvreté



Une étude annuelle des Nations unies révèle que 71% des ménages de réfugiés syriens au Liban vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que le pays est confronté à une augmentation de l’insécurité alimentaire. Selon les conclusions de l’enquête, menée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), la situation économique des réfugiés syriens au Liban est «aussi grave que l’année dernière». «Selon certains critères, leur situation continue de se détériorer», a averti l’ONU dans un communiqué de presse. Le sondage, connu sous le nom d’Évaluation de la vulnérabilité des réfugiés syriens (VASyR), est le quatrième de ce type. Il a révélé que les familles avaient épuisé leurs ressources limitées et qu’elles s’adaptaient pour survivre au strict minimum, en déployant des mécanismes de survie nuisibles ou épuisant les ressources pour survivre. Le Liban est le deuxième pays d’accueil des réfugiés syriens après la Turquie, avec plus d’un million de personnes enregistré.



Lavrov : « Astana doit compléter les pourparlers de Genève »



Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que la prochaine réunion sur le règlement de la crise syrienne, à Astana, doit compléter et non pas remplacer les pourparlers de Genève, soutenus par l’ONU. M. Lavrov a fait ces remarques lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français, Jean-Marc Ayrault, selon un bref communiqué publié sur le site Web du ministère russe des Affaires étrangères. La Russie et d’autres médiateurs potentiels devraient rencontrer les parties au conflit en Syrie à Astana dans le courant du mois de janvier afin de trouver une solution à la guerre civile — devenue chronique — qui a fait plus de 300.000 morts et a contraint près de 11 millions de personnes à se déplacer. La réunion d’Astana se tiendra suite à un cessez-le-feu couvrant l’ensemble du territoire et négocié par la Russie et la Turquie la semaine dernière entre le gouvernement syrien et les principaux groupes de l’opposition. La Russie attache beaucoup d’importance à la réunion d’Astana, qui devrait rassembler ceux qui contrôlent réellement la situation «sur le terrain» et qui sont en mesure de remplir leurs obligations, aurait déclaré M. Lavrov. Vendredi, la Russie a commencé à retirer son armée de la Syrie, notamment avec le retrait de son porte-avions, l’Amiral Kuznetsov, de la Méditerranée. Des séries de négociations de paix intrasyriennes ont déjà eu lieu à Genève sous les auspices des Nations unies, mais les progrès réalisés ont été très minces, notamment en raison de la poursuite des combats dans le pays. Le mois dernier, l’Envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a dit que les pourparlers de Genève reprendront en février.(APS)