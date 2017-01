aéroport de Fort Lauderdale : Réouverture après la fusillade meurtrière

L'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride a rouvert hier, au lendemain d'une fusillade ayant fait cinq morts et dont l'auteur, un ancien soldat américain vétéran de la guerre d'Irak, a été interpellé. Le tireur, Esteban Santiago, 26 ans, était interrogé par le FBI au sujet de cette fusillade qui a également fait huit blessés, vendredi, et provoqué la fermeture de cet aéroport du sud-est des États-Unis. L’homme est un ancien soldat américain de la Garde nationale de Porto Rico et de l'Alaska, a indiqué à l'AFP, un responsable du ministère de la Défense. Le suspect a quitté l'armée en août et était porteur d'une carte d'identité militaire. Il a été déployé en Irak d'avril 2010 à février 2011. Un témoin a raconté à Fox News avoir entendu le premier tir vers 13h00 (18h00 GMT) en attendant de récupérer ses bagages. «À ce moment-là, la personne qui se trouvait juste à côté de moi s'est effondrée... C'était complètement surréaliste», a-t-il dit John Schlicher. «Il tirait sur les gens au hasard», a relaté Mark Lea, sur l'antenne de MSNBC, en précisant que le tireur avait une arme de poing et plusieurs chargeurs.



« Aucun policier n’a fait feu »



Le suspect n'a, selon lui, pas cherché à fuir. Après avoir épuisé ses munitions, il a posé son arme et s'est laissé interpeller sans combattre. «Aucun policier n'a fait feu», a confirmé le shérif du comté de Broward, Scott Israel, dans une conférence de presse dans l'aéroport. Esteban Santiago venait de débarquer d'un vol en provenance de l'Alaska, avec une escale à Minneapolis dans le Minnesota, a déclaré vendredi soir à la presse un responsable du bureau du FBI de Miami, George Piro. Son arme se trouvait dans un bagage enregistré en soute, ce qui est permis aux Etats-Unis, a révélé CNN citant des sources policières. Après avoir récupéré son bagage, il se serait rendu aux toilettes pour charger l'arme, avant de sortir pour ouvrir le feu sur la foule. Le shérif Israel n'a pas confirmé l'identité du tireur ni donné de précisions sur le type d'arme utilisée. M. Piro a assuré qu'aucune hypothèse, dont l'hypothèse terroriste, n'était écartée. L'aéroport international de Fort Lauderdale, dans le sud-est des Etats-Unis, voit transiter de nombreux touristes inscrits pour une croisière ou se rendant dans un pays des Caraïbes. George Piro a raconté qu'un homme correspondant au signalement d'Esteban Santiago était entré il y a deux mois dans un bureau du FBI à Anchorage (Alaska). Préoccupés par son état mental, les agents du FBI avaient conduit l'individu dans un hôpital psychiatrique. Selon CBS, il avait alors affirmé aux autorités qu'il avait été forcé à travailler pour le groupe Etat islamique et que la CIA contrôlait son esprit pour l'obliger à regarder des vidéos de l'EI.