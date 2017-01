Eclairage : Le droit finira par vaincre

Dans une semaine, le 15 janvier exactement, Paris, la capitale française, abritera la conférence ministérielle sur le Proche-Orient, organisée par la France dans le cadre de son initiative pour la paix dans cette région du monde. 70 États et organisations sont conviés à cette conférence qui fait suite à la réunion ministérielle du 3 juin qui avait permis, rappelle-t-on, de «susciter une mobilisation renouvelée de la communauté internationale». L’objectif assigné par les organisateurs de ce rendez-vous diplomatique à cette deuxième conférence est de «sortir de l’actuel statu quo et de rappeler que seule une solution à deux États, l’un israélien, l’autre palestinien, vivant côte à côte dans la sécurité, peut garantir une paix durable» au Proche-Orient. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont réaffirmé du reste «l'importance de créer les conditions en faveur de la mise en œuvre de la solution des deux États et d'intensifier leurs efforts dans cette perspective». Il s’agira, pour les participants, de rappeler «ces fondamentaux et le consensus très large dont ils font l’objet dans la communauté internationale», d’autant que cette conférence se tiendra cinq jours seulement avant l’entrée en fonctions de Donald Trump, qui pourrait, craint-on, «ouvrir une période lourde d’incertitudes sur le conflit israélo-palestinien». Preuve en est, alors que le Conseil de sécurité a adopté, le 23 décembre dernier, à la quasi-unanimité — les États-Unis ayant choisi de ne pas y opposer leur veto —, une résolution exigeant l’«arrêt immédiat et complet des activités israéliennes de colonisation dans les territoires palestiniens occupés», y compris El-Qods-Est , le Président américain élu, qui a plusieurs fois répété pendant sa campagne qu'il ne considérait pas les constructions illégales israéliennes comme un problème, s’est exprimé sur ce vote, expliquant qu'après son investiture, «les choses seraient différentes à l'ONU». Pourtant, en procédant au vote de cette résolution, la première depuis 1979, le Conseil de sécurité n’a fait que rétablir les Palestiniens dans leur droit, celui de ne pas être continuellement spoliés de leur terre par les Israéliens. Et quand bien même, la nouvelle administration américaine, qui entrera en fonction ce 20 janvier, reprendra les vieilles habitudes et fera certainement preuve de plus de zèle pour tenter de faire oublier ce camouflet diplomatique infligé à Israël, il n’en restera pas moins que ce vote du 23 décembre 2016 fera date. Il constituera la preuve matérielle et intangible que pour peu que les membres détenteurs du droit de veto au Conseil de sécurité se rangent du côté du droit et de la légalité internationale, les pays colonisateurs n’auront aucune échappatoire.

Nadia K.