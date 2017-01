Décès de Mario Soares : Un des artisans de la démocratie

Le Portugal a décrété trois jours de deuil national à partir de lundi, après la disparition hier à 92 ans de l’ancien président socialiste Mario Soares, a annoncé le Premier ministre Antonio Costa. «Nous avons perdu aujourd’hui celui qui a tant de fois été le visage et la voix de notre liberté, pour laquelle il s’est battu toute sa vie», a-t-il déclaré depuis New Delhi où il se trouve en visite officielle pendant une semaine. «Perdre Mario Soares, c’est perdre quelqu’un d’irremplaçable dans notre histoire récente», a estimé le chef du gouvernement socialiste, regrettant de ne pas pouvoir assister aux funérailles d’État dont il n’a pas précisé la date. Considéré comme le père de la démocratie dans ce pays, Mario Soares est décédé hier après-midi à l’hôpital de la Croix-Rouge à Lisbonne où il avait été admis le 13 décembre alors qu’il présentait «des signes d’aggravation générale de son état de santé». Son décès a déclenché une vague d’émotion dans le pays, et le drapeau national a été mis en berne à l’Assemblée de la République à Lisbonne.

«C’était un combattant pour la liberté», et le Portugal doit désormais lutter pour «l’immortalité de son héritage», a commenté, ému, le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa, un conservateur. «Je suis sûr que c’est un jour triste pour tous les Portugais. C’est un des fondateurs du régime démocratique dans lequel nous vivons aujourd’hui», a souligné le chef de l’opposition de centre droit Pedro Passos Coelho.