Nana Akufo-Addo : Nouveau président du Ghana

Nana Akufo-Addo a prêté serment hier en tant que nouveau président du Ghana, après sa victoire électorale le mois dernier sur le dirigeant sortant John Dramani Mahama. Ancien défenseur des droits de l’homme, M. Akufo-Addo, âgé de 72 ans, a été investi, lors d’une cérémonie place de l’Indépendance, dans le centre de la capitale Accra, devant plus de 6.000 invités et spectateurs. Portant une tenue traditionnelle, il a brandi une épée en or, symbole de la présidence du Ghana, avant de prononcer un discours inaugural. «Nous n’avons plus d’excuses à notre pauvreté», a-t-il dit devant onze chefs d’Etat africains et en présence de son prédécesseur, M. Mahama, battu à la présidentielle du 7 décembre. Les anciens dirigeants ghanéens John Rawlings et John Kufuor assistaient également à la cérémonie. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, pour le représenter à cette cérémonie d’investiture. «Nous devons rétablir l’intégrité dans la vie publique. Les caisses de l’Etat ne doivent pas servir de butin au parti vainqueur d’une élection mais (doivent être) des ressources pour le développement économique et social du pays», a ajouté M. Akufo-Addo.(APS)