Question chypriote : Les pourparlers de Genève, une «opportunité réelle»

Les négociations de Genève sont une «réelle opportunité» pour trouver une solution «juste» et «pérenne» à la question chypriote ont estimé samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan et la Première ministre britannique Theresa May. Pour les deux dirigeants, ces pourparlers sont «une réelle opportunité pour assurer à Chypre un meilleur avenir et garantir la stabilité de la région», a rapporté un porte-parole de Downing Street samedi, ajoutant que Mme May se rendrait «bientôt cette année» en Turquie, sans préciser de date. Mme May et M. Erdogan, qui se sont entretenus au téléphone, «expriment le voeu que les prochaines négociations à Genève soient l’occasion d’une solution pérenne et juste à la question chypriote», a déclaré pour sa part une source à la présidence turque. Le président chypriote Nicos Anastasiades et le dirigeant chypriote-turc Mustafa Akinci doivent reprendre leurs négociations lundi à Genève pour trouver un règlement à la division de Chypre, après l’échec de pourparlers en Suisse en novembre sous l’égide de l’ONU. Une conférence devrait suivre jeudi à laquelle seront également conviés les Etats garants de la sécurité de l’île: la Turquie, la Grèce et le Royaume-Uni. Elle sera consacrée aux garanties que les deux parties souhaitent obtenir concernant leur sécurité. Parmi les principales questions à résoudre lors des pourparlers, figurent la présence militaire turque sur l’île, des droits de propriété et les arrangements territoriaux dans la future fédération qui sera composée de deux entités —chypriote grecque et chypriote turque. Les Chypriotes avaient déjà été appelés à voter un plan de réunification proposé par l’ONU en 2004. Il avait été largement approuvé par les Chypriotes turcs, mais fermement rejeté par leurs voisins grecs.(APS)