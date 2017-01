Code de la route , non-respect du passage protégé : Amende de 5.000 DA

Un piéton qui traverse la route en dehors d'un passage protégé peut écoper d'une amende ! C’est une contravention de première classe qui peut lui coûter 5.000 dinars. En dehors du coût de la contravention, c'est une question de sécurité pour le piéton qui est un usager de la route particulièrement vulnérable.

Pour le plus pressé d’entre nous ou carrément tête en l’air, il n’est plus question de traverser la rue en dehors du passage protégé estimant que ça n’était pas nécessaire ! Il n’est, désormais, plus permis de le faire car le nouveau code de la route s’applique aussi aux piétons, même si ces derniers ne passent pas cette épreuve liée à la circulation sur la route et les chaussées par tous les usagers qu’ils soient motorisés ou non. Comme nul n’est censé ignorer la loi, négliger l’article relatif à l’épineuse question de la traversée de la chaussée équivaudrait à payer une lourde amende. Les piétons devront être plus vigilants à l’avenir à bien respecter les signalisations ; ainsi le non-respect du passage piéton, ne pas marcher sur le trottoir, ne pas mettre sa ceinture de sécurité à l’arrière de la voiture seront considérés comme des infractions et sanctionnés par des amendes allant jusqu'à 5.000 DA.

Selon les réacteurs du nouveau code de la route « cette nouvelle loi pourrait réduire tangiblement les accidents et impacter le comportement des usagers de la route, conducteurs et piétons à la fois. « Je serais curieux de voir comment vont s'y prendre les autorités pour faire appliquer cette loi vu l'indiscipline et l'incivisme chronique des Algériens ? mais aussi parce que les trottoirs et même les passage piétons sont toujours occupées, soit par des véhicules en stationnement sur le trottoir ou tout simplement érigées en terrasses de cafés ou de restaurants », nous dira Ramdane qui se déclare désolé, « que tout soit à effet immédiat ! Aucun délai, aucune période pédagogique pour enseigner et faire comprendre ces dispositions… ».

Les spécialistes de la sécurisé routière reconnaissent en effet que du fait d’une période d’information très courte, d’une diffusion aléatoire et d’une mauvaise pénétration, les Algériens se retrouvent très peu au fait des dispositions de la nouvelle loi et nombre d’entre eux vont être confrontés à des situations où ils leur sera reproché telle ou telle infraction sans qu’ils soient convaincus qu’ils soient, réellement, contrevenants à la loi. Il faut savoir que les piétons représentent 53% du nombre de personnes tuées dans des accidents de la circulation enregistrés en zone urbaine durant les huit premiers mois de l’année 2016.

Ces piétons représentent 184 décès sur un total de 489 personnes tuées dans des accidents de la circulation, recensées à l’échelle nationale par les services de la Sûreté nationale. Les enfants sont les piétons les plus exposés aux dangers des accidents de la route à cause de leur distraction et leur manque de perception des distances et des vitesses des véhicules. Le comportement des piétons lui-même peut mener parfois à de graves accidents, distraction, non observance des signalisations routières et non-utilisation des passages piéton qui leur sont réservés.

Farida Larbi