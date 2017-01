Terrorisme routier : 20 morts en 24 heures

Durant cette période la protection civile fait part de 4.093 interventions pour répondre aux appels de secours, suite notamment à des accidents de la circulation et à d’autres domestiques. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période.

Vingt et une personnes ont été tuées et 44 autres blessées dans 12 accidents de la circulation survenus durant les dernières 48h, au niveau national, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile. Les douze accidents les plus graves ont fait vingt décès sur les lieux d’accidents et 44 blessées. Tous les blessés ont été traités sur place puis transportés vers les structures hospitalières. La wilaya de M'sila déplore le bilan le plus lourd avec 10 personnes décédées et 12 autres blessées suite au renversement d'un bus de transport desservant la ligne Biskra-Alger, au lieu-dit Chermat, commune d'Oultam dans la daïra de Boussaâda. Le bilan de l’accident de la circulation survenu hier tôt dans la commune d’Oultam dans la wilaya de M’sila s’est alourdi portant le nombre des victimes à dix morts, suite à la découverte sur les lieux de l’accident des parties du corps d’un nouveau-né, a-t-on appris du directeur de l’établissement hospitalier public de Boussaâda. Fouad Oumeziane a précisé à la presse que deux blessés, parmi les quatre jugés dans un état grave sur les douze admis à l'hôpital, ont été amputés de leurs membres supérieurs et inférieurs. Il a ajouté que les deux autres blessés ont subi des interventions chirurgicales, affirmant que huit parmi les blessés vont quitter l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires.

Selon M. Oumeziane, l’opération d’identification des personnes décédées était en cours alors que les familles des victimes de cet accident continuent d’affluer à l’hôpital Bachir-Rezig.



La perte de contrôle du bus à l’origine du drame



La perte de contrôle par le conducteur a provoqué le renversement de l’autocar a affirmé le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale. Le colonel EL Bachir Salhi a précisé qu’en attendant les conclusions des experts de l’Institut national de criminalistique et criminologie (INCC) de la gendarmerie de Bouchaoui , les premières informations recueillies sur le site de l’accident indiquent que la perte de contrôle du conducteur du bus était derrière ce sinistre.



Le monoxyde de carbone sévit toujours



Sur un autre plan le bilan des dernières 48 heures de la direction générale de la protection civile indique le décès d’une personne intoxiquée par le monoxyde de carbone (CO), au niveau de la wilaya de Mila au lieu-dit Mechtet Ain el Djeneb, commune de Minar Zarza. Selon cette même source, les services de la protection civile sont intervenus ces dernières 48 heures, pour prodiguer des soins de première urgence à « 25 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains dans leurs habitations ».

Figurent parmi ces victimes sauvées in extremis six personnes dans la wilaya d’El Tarf, 6 autres au niveau de Constantine, 5 personnes à Bordj Bou-Arréridj, une personne à Sétif, 1 autre à Oum el Bouaghi, 4 personnes à Souk Ahras et deux personnes à M’sila.

Ces victimes ont été prises en charge sur les lieux avant d’être transportées « dans un état satisfaisant » vers les établissements de santé les plus proches. La protection civile rappelle dans son « conseil du jour » que l’intoxication au monoxyde de carbone, présente un danger permanent lors de l’utilisation d’appareil de chauffage défectueux ou contrefait. « Avant chaque hiver faite vérifier votre chauffage par un technicien qualifié. Pensez toujours à ventiler votre logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage», souligne le conseil du jour. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que plusieurs cas de décès par asphyxie causés par les gaz de combustion et autres sont enregistrés, chaque année, par les secours de la protection civile. Les statistiques de la protection civile de l’année 2015 font ressortir plus de 2.003 personnes incommodées ou intoxiquées par les gaz brûlés ou le CO dont 123 sont décédées. Aussi et de janvier à septembre 2016, ces mêmes services ont enregistré 79 décès victimes du monoxyde de carbone. Pas moins de 1.065 personnes ont été secourues durant cette même période de l’année écoulée. Il est relevé d’autre part que les drames provoqués par l’intoxication au monoxyde de carbone (CO) ne sont pas dus a des faits hasardeux. La plupart des décès sont une conséquence due à des erreurs de prévention en matière de sécurité. Ces erreurs se résument, en général, « dans la mauvaise - ou le manque de - ventilation, la non-conformité des équipements de chauffage, le mauvais montage et mise en œuvre de ces équipements par un personnel non qualifié ».

La DGPC, convaincue du fait qu’il s’agit d’un problème de prise de conscience, lance avant le début de chaque saison hivernale, des campagnes de prévention et d’information au profit des citoyens les sensibilisant sur le danger d’asphyxie. L’automne dernier, des journées portes ouvertes ont été organisées au niveau des unités de la protection civile et des caravanes locales ont sillonné les différentes localités pour faire de l’information de proximité et diffuser des messages à même de sensibiliser les citoyens sur le danger d’asphyxie et les comportements à adopter afin de préserver leurs vies et les dommages pouvant être générés. Il incombe aux citoyens de faire preuve de davantage de vigilance et d’optimiser l’aération de leurs domiciles.

Soraya Guemmouri / Aps

-------------/////////////////

Vingt morts sur la route en 24 h

Pas moins de vingt personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route survenus dans trois wilayas du pays (M’Sila, Ghardaïa et Mascara) pour la seule journée de samedi, un bilan tragique qui renseigne sur l’ampleur de ce phénomène ayant pris des proportions inquiétantes. Le bilan lourd a été enregistré à M’Sila lorsqu’un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Alger-Biskra s’est renversé, faisant 10 morts et 12 blessés. La wilaya de Ghardaïa a également enregistré un grave accident qui a fait 7 morts et un blessé. Le drame s’est produit à la suite d’une collision entre un véhicule utilitaire et un semi-remorque. Le bilan de cette journée s’est alourdi encore plus avec le décès de trois personnes dans un grave accident survenu dans la wilaya de Mascara suite à une collision entre un véhicule touristique et un taxi. Cet accident a également fait six blessés.