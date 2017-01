Le Coin du copiste : Génie créatif

Le reportage diffusé sur le journal télévisé de 20 heures avait de quoi émerveillé le regard du téléspectateur accroché comme chaque soir au petit écran. Intercalé entre plusieurs informations et gros titre de l’actualité ainsi que d’autres mini reportage d’une durée de 3 à 5 minutes, la journaliste qui s’est déplacée en Iran plus exactement à Téhéran pour rendre compte des produits algériens exposés lors de la semaine culturelle, avait le mérite d’avoir montré les images qui parlent d’elles-mêmes à propos de l’art de confectionner des objets à forte teneur culturelle quand il s’agit de retravailler notre patrimoine dans sa diversité. Nous avons ainsi été agréablement surpris par les travaux de très bonne facture artistique du designer Abdelaaziz Bacha qui présentait à l’occasion l’ensemble de sa collection. Né le 22 août à Oran en 1968, notre homme qui est vétérinaire de formation aura laissé tomber son métier pour se consacrer exclusivement à sa passion de céramiste, grâce à laquelle il s’est fait connaître dans plusieurs parties du monde, avec une première récompense dans son pays où il a remporté le premier prix et un troisième prix à l’Unesco. Malgré tout son background, l’artiste reste modeste lorsque la reporter l’interroge sur son remarquable sens de l’art et de transformation des matériaux. De véritables chefs-d’œuvre que l’on pouvait admirer sous le verre de nombreux pupitres qui renfermaient tous ces objets inspirés de notre patrimoine culturel, notamment les motifs et symboles sur des assiettes et ustensiles où l’on décèle le génie créatif de cet artiste qui travaille la matière de manière tellement originale que l’on croit que ces œuvres sont très anciennes ou carrément le produit de l’imagination d’un designer moderne rompu à la tâche. Ce que l’on voit sur l’écran est pour ainsi dire parfait tant sur le plan des couleurs que de la forme et du dessin sur les poteries et autres bijoux. Tout ici respire l’odeur de la nature mêlée au génie de la création avec un sens du détail exceptionnel. Ces œuvres en céramiques racontent à elles seules notre histoire millénaire avec une touche de contemporanéité bien singulière, elles marquent surtout ce détournement d’un matériau comme l’argile ou le fer vers un objet ornemental ou utilitaire fabriqué selon la technique japonaise du raku. Toute une histoire dans cette fabrication spéciale et minutieuse que notre designer a su mettre à profit avec un esprit d’esthète avéré. Bravo l’artiste !

L. Graba