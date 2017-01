Parution, Ces enfants aux pieds nus, Roman d’Abderrachid Abdenbi : Sentiments et impressions

Il n’aura pas attendu longtemps pour nous surprendre, encore une fois, par le biais de son amour pour les mots et de l’errance facile de sa plume, avec son tout dernier-né, Ces enfants aux pieds-nus, paru aux Z4 éditions et dont vient de s’enrichir l’espace littéraire et culturel de Béchar. Une œuvre littéraire qui n’est en fait autre qu’une succession de souvenirs de l’auteur, lui-même enfant aux pied-nus et qui, par le passé, a vécu les mêmes conditions pénibles d’isolement, d’abandon, de besoins, mais surtout de rêves.

Enfant du soleil et du désert, Abdenbi tient à faire part, à travers son essai, mais également à travers toutes ses productions, des conditions pénibles qui auront marqué tout le parcours de ces enfants démunis, emprunts de ce désir de décoller, en dépit d’un environnement rude, frustrant mais surtout désertique.

Avec un style à consonance très poétique, puisque qu’il est bien plus connu pour son penchant lyrique, cet auteur a déjà à son actif un autre roman Dans l’obscurité tout refait surface, où s’entremêlent sentiments et impressions, au fil d’un temps plein de problèmes et d’erreurs antérieures. Aussi avec son nouveau recueil Et si mes rêves n’étaient que des mirages, Abderrachid nous emmène au plus profond de sa philosophie et de sa sagesse (qu’il a d’ailleurs toujours prônées) : l’amitié, l’amour de l’autre, la tolérance et bien-entendu tout ce qui est beau, il les exprime, avec aisance, d’une manière tout simplement poétique.

Il n’hésitera d’ailleurs pas à affirmer que «la poésie est devenue l’orpheline de la littérature, son rejeton, car les mots de la poésie sont tranchants et pleins de vérité».

A travers tous ses écrits, l’on ne peut qu’entrevoir la seule et véritable visée de cet auteur ; son amour pour tout ce qui est beau, sa rétrospective du passé et des souvenirs et son attachement aux relations humaines, sincères et amicales, qu’il tente de tisser avec les autres et au-delà de son lectorat.

Ramdane BEZZA.