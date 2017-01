Cleveland va encore se renforcer

Le champion NBA en titre Cleveland, qui a engagé jeudi Kyle Korver, va encore se renforcer, a prévenu vendredi sa star LeBron James. "Il y a encore une ou deux choses à faire, nous devons recruter un meneur", a expliqué "King James" à l'issue de l'entraînement de vendredi, avant le match contre Brooklyn dans la soirée. "Quand on regarde les autres équipes, elles ont pour la plupart d'entre elle trois meneurs. Nous n'en avons que deux, Kyrie (Irving) et notre rookie Kay (Felder)", a-t-il fait remarquer. "Avoir une troisième solution serait important", a souligné le triple champion NBA et quadruple MVP. Les noms de Mario Chalmers et de Norris Cole, anciens coéquipiers de James à Miami, le premier sans contrat, le second évoluant en Chine, sont régulièrement cités. James a salué l'arrivée de Korver, l'un des meilleurs tireurs à trois points du Championnat avec une réussite de 42,9% depuis ses débuts en NBA, en provenance d'Atlanta. "C'est un sacré +shooteur+, un mec super, un grand professionnel", s'est félicité James. Cleveland caracole en tête de la conférence Est avec 26 victoires et huit défaites.