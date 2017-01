Coupe d'Angleterre : Guardiola et Manchester City en démonstration

Pep Guardiola et Manchester City ont réalisé une belle prestation vendredi soir à West Ham, dominé 5 à 0 en Coupe d'Angleterre, un score reflétant le travail et l'efficacité des Mancuniens qui "se sont créés plus d'occasions que lors du dernier match" contre Burnley en Premier League, selon l'entraîneur catalan. "Nous avons pu contrôler le ballon davantage qu'au cours de nos dernières rencontres. Nous nous sommes aussi créés davantage d'occasions de but", a analysé Guardiola, vainqueur de la coupe nationale dès sa première saison avec le FC Barcelone et le Bayern Munich. "C'est important de s'imposer à l'extérieur, mais ce n'était pas facile. Après les 2e et 3e buts, la seconde période devenait plus facile pour nous. Nous sommes les bons gars. Nous avons beaucoup couru et nous nous sommes battus" tout au long de la rencontre, a-t-il ajouté. Si son buteur vedette Sergio Agüero y est allé de son but —le 4e de la

partie— c'est Yaya Touré, très remuant, qui a ouvert la marque sur penalty après une faute sur Pablo Zabaleta dans la surface (33e). Les "Citizens", 4e du Championnat après avoir remporté quatre de leurs cinq derniers matches, ont eu dans la foulée un relâchement qui aurait pu permettre à West Ham d'égaliser. Mais c'est au contraire eux qui ont doublé la marque à la suite d'un but contre son camp de Havard Nordtveit, à la suite d'un centre tendu de Touré (41e). David Silva a porté le score à 3-0 juste avant la pause pour mettre fin à tout suspense. D'autant que cinq minutes à peine après la reprise, Sergio Agüero, l'homme qui "pèse" déjà 11 buts en Premier League, a donné encore plus d'éclat au succès des "Citizens" en trompant le gardien Adrian pour la 4e fois. Et c'est John Stones qui a conclu, de la tête, le festival offensif de City (84e). Manchester City a remporté la Coupe pour la dernière fois en 2011.