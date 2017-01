Basket ball - NBA : Houston enregistre sa septième victoire consécutive

Houston n'a pas eu à forcer son talent pour enregistrer sa septième victoire consécutive, vendredi à Orlando (100 à 93). Les Rockets ont décroché en Floride leur 29e victoire de la saison, la 18e de leurs vingt derniers matches. Face à Orlando, en plein doute, la star des Rockets, James Harden, a pu se contenter d'une prestation très moyenne : "The Beard" (littéralement la barbe), qui vise le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP), a été limité à 14 points avec un zéro pointé à trois points en huit tentatives. Mais Ryan Anderson a répondu présent avec 19 points, tout comme Patrick Beverley et Eric Gordon, 17 points chacun. "Nous n'avons pas réussi à jouer notre basket habituel et on a manqué d'énergie, mais on a trouvé la solution", s'est félicité Mike D'Antoni, l'entraîneur des Rockets. La veille, son équipe, 3e de la conférence Ouest, était venue à bout d'Oklahoma City et de Russell Westbrook (118-116) au terme d'un match très intense, digne des play-offs. "Ce genre de victoire montre que cette équipe est spéciale et qu'elle fait désormais partie des meilleures. Nous savons au fond de nous que nous pouvons battre n'importe qui", a insisté Anderson qui a marqué cinq des quinze paniers à trois points de son équipe. Après cette quatrième défaite en cinq matches, Orlando est coincé à la 12e place de la conférence Est (16 v-22 d). Les affaires du Magic pourraient encore se détériorer : il va disputer à partir de dimanche six matches de suite à l'extérieur en l'espace de dix jours.