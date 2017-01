23e championnat d’Algérie de rafle : Domination de Biskra et de l’université de Sétif

Les clubs de Biskra (messieurs) et de l’université de Sétif (dames) ont dominé les compétitions de la 23ème édition du championnat d’Algérie de rafle clôturé vendredi à Skikda. La deuxième place est revenue au club Sidi Belabbès chez les hommes et au club Bordj El Bahri (Alger) pour les dames. La liste des athlètes devant rejoindre l’équipe nationale pour participer au championnat d’Afrique de Rafle prévu pour la fin de ce mois de janvier à Mostaganem n’a pas été encore arrêtée, ont indiqué les organisateurs. Le 23e Championnat d’Algérie de rafle s’est ouvert jeudi soir, à la salle omnisports 20 août 1955 de la ville de Skikda avec la participation de 78 athlètes dont 24 dames venus de plusieurs wilayas. Cette compétition nationale a été lancée avec la perspective de former, parmi les athlètes participants, la sélection des sportifs (messieurs et dames) pour constituer l’équipe devant représentée l’Algérie au Championnat d’Afrique de rafle, a-t-on rappelé. Organisée par la Fédération algérienne de rafle, en collaboration avec la Ligue de wilaya de rafle et de billard et la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), ce 23e championnat de deux jours a réuni huit (08) ligues et dix huit (18) clubs représentant plusieurs wilayas dont Sétif, Chlef, Alger, Mostaganem et Skikda, a indiqué à l’APS le président de la ligue locale de rafle et billard, M. Hocine Bouketcha.