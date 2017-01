France : FC Metz-Olympique Lyon à rejouer ; retrait de deux points pour les Messins

La commission de discipline de la Ligue française de football professionnel (LFP) a décidé de faire rejouer le match FC Metz-Olympique Lyon, à huis clos, suite aux incidents ayant émaillé cette rencontre disputée le 3 décembre dernier, a annoncé vendredi le quotidien sportif L'Equipe sur son site officiel. Outre cette sanction, le club messin a écopé d'un retrait de trois points, dont un avec sursis. Le match avait été interrompu suite à des jets de pétards sur le gardien lyonnais le Portugais Anthony Lopes. "Compte tenu de la gravité des faits, le FC Metz se voit infliger trois points en moins, dont un avec sursis", et le "match devra donc être rejoué à huis-clos", a affirmé Sébastien Deneux, président de la commission de discipline la LFP. Les Messins risquaient la perte du match sur tapis vert. Avec deux points en moins, ils passent de 19 à 17 unités, et rétrogradent à la 19e place de Ligue-1. "Cette décision est inédite et sévère, mais elle sanctionne des faits inédits et totalement intolérables", a ajouté Sébastien Deneux, après avoir auditionné les dirigeants messins, ainsi que Lopes, en début de la soirée de jeudi. "C'est une décision incompréhensible", a dénoncé le président du FC Metz, Bernard Serin. "Nous nous réservons bien entendu la possibilité de faire appel devant la commission d'appel de la Fédération", a-t-il assuré.