MOB : Le Mercato bat son plein

Les choses bougent enfin au MOB. Après une longue période de flottement, au cours de laquelle les dirigeants étaient visiblement occupés par des luttes intestines, le club commencent à entrevoir une issue. Les différents actionnaires qui ont finalement opté pour la stabilité en maintenant Hassissen en poste jusqu'à la fin de la saison, après avoir envisagé un temps de le destituer, se sont "remis" au travail.

C'est ainsi que le club a réussi à embaucher un nouvel entraîneur après l'échec des négociations avec Youcef Bouzidi. Un consensus a été trouvé sur Mohamed Henkouche qui a entamé son travail de redressement.

Entre temps, le club s'est mis à recruter et trois joueurs ont été engagés jusqu'ici, en l'occurrence Benali, Boucherit, et tout récemment Nassim Bouchema. Si tout se passe comme prévu, le club finaliste de la coupe de la CAF engagera cette semaine Hamza Boulemdais qui ne fait plus partie de l'Entente de Sétif. Le MOB aura besoin encore de se renforcer après les départs de certains cadres, dont Kamel Yesli et Morgan. Le club peut encore recruter un cinquième joueur d'ici à la fin du Mercato.

En parallèle, Mohamed Henkouche a prévu un stage de préparation durant la trêve pour corriger ce qui peut l’être dans l'espoir de redresser la situation, néanmoins qui parait très difficile sur papier.

Amar Benrabah