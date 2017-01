Etats-Unis : Deux championnats distincts de 2e division en 2017

La Fédération américaine de football (US Soccer) a accordé vendredi le statut de Championnat de 2e division pour la saison 2017 à la North American Soccer League (NASL) et à l'United Soccer League (USL), deux organisations rivales en proie à des difficultés économiques. "Le conseil d'administration a soigneusement étudié les dossiers de chacun des deux championnats. Alors qu'aucun des dossiers ne remplit les conditions requises, US Soccer a décidé de leur accorder provisoirement le statut de Championnat de 2e division", a expliqué US Soccer dans un communiqué. La NASL, qui avait seule jusque là le statut de Championnat de 2e division, est en proie à de graves difficultés financière, à l'image de son équipe la plus connue, le New York Cosmos, ancien club dans les années 1970 des légendes, Pelé et Franz Beckenbauer. Le Cosmos, relancé en 2013 après 18 ans d'absence et sacré en novembre champion pour la troisième fois en quatre ans, a résilié le mois dernier les contrats de ses joueurs et de son staff, en attendant que l'avenir de la NASL ne soit décidé. L'USL, jusque là Championnat de 3e division, se porte un peu mieux, mais souffre de la concurrence de la MLS, l'omnipuissant Championnat de 1re division, en pleine expansion sportive et économique aux Etats-Unis et au Canada. "Cette décision a été prise dans l'intérêt du football", a expliqué le président d'US Soccer, Sunil Gulati. "Nous allons mettre en place un groupe de travail pour permettre à chaque championnat de remplir notre cahier des charges et d'envisager un avenir durable", a-t-il ajouté. La NASL et l'USL se sont félicités de la décision de la Fédération américaine. "Nous remercions US Soccer de la chance qu'elle nous donne", a relevé Alec Papadakis, le directeur général de l'USL. "Nous sommes impatients que la saison reprenne en avril et nous nous réjouissons de participer à l'essor de notre sport aux Etats-Unis", a souligné Steve Malik, propriétaire du club de North Carolina et membre du conseil d'administration de la NASL. La NASL, un championnat fermé sans descente ni promotion comme la MLS et l'USL, ne compte théoriquement plus que sept équipes: Minnesota United va évoluer dans l'élite, tandis que Tampa Bay et Ottawa ont décidé de rejoindre l'USL.