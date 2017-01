FIFA : Un Mondial à 48 équipes rapporterait 640 millions de dollars de plus

Une Coupe du monde passant de 32 à 48 équipes, comme le suggère le président de la Fifa, Gianni Infantino, rapporterait 640 millions de dollars supplémentaires (605 M EUR), selon un rapport confidentiel de l'instance. Une Coupe du monde à 48 équipes, avec 16 groupes de 3, dès l'édition 2026, verrait ses revenus nets atteindre 4,18 md USD (3,95 md EUR), contre 3,54 md USD pour le Mondial-2018 en Russie, selon les projections. Dans le même temps, les coûts liés à l'augmentation du nombre d'équipes présentes et du nombre de matches (80 contre 64 dans un format à 32 équipes) seraient en hausse de 325 M USD (307 M EUR). Les revenus des droits de télévision progresseraient de 505 M USD et ceux du marketing de 370 M USD. Dans l'ensemble, ce format avec 16 groupes de 3 équipes, dont les deux premières seraient qualifiées pour les 16es de finale, générerait des recettes supplémentaires de 640 millions de dollars (605 M EUR) par rapport aux prévisions établies pour le Mondial-2018 et entérinées lors du dernier congrès de la Fifa. Gianni Infantino va tenter mardi lors du prochain Conseil de la Fifa de faire adopter ce nouveau format qu'il privilégie désormais.