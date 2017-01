Formation : Un séminaire pour les arbitres, à Tikjda

À l’initiative de la Commission fédérale des arbitres de la Fédération Algérienne de football (FAF), quarante-six (46) arbitres et arbitres assistants d’élite prennent part à un séminaire organisé depuis le 1er et qui s’est achevé en fin de journée d’hier, au Centre national des Sports et des Loisirs de Tikjda, dans le Djurdjura, sur les hauteurs de Bouira. Les arbitres présents à ce stage ont été soumis à des séances de travail techniques et conférences sur place, au CNSL Tikjda ; mais aussi à des tests physiques au niveau du stade OPOW de la ville de Bouira. L’un des objectifs de ce stage est de dresser un bilan de l’arbitrage à la fin de la phase aller du championnat nationale de Ligue-1 et Ligue-2 Mobilis.