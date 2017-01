COMMENTAIRE : Justice sociale

Il y a une grande part d’inconséquence, de faux arguments destinés à faire accréditer, auprès des citoyens, l’idée que l’État songe à remettre en cause les acquis sociaux. Cette «antienne», tant de fois martelée par des analystes et certaines chapelles politiques, ne repose sur aucun fait concret et n’est, en définitive, qu’une énième et vaine tentative de monter en épingle des reproches infondés. Sous d’autres latitudes, cela s’appelle la méthode Coué.

Revenons plutôt à la réalité. Il est reconnu que dans toutes les lois de finances, depuis notre accession à l’indépendance, l’État n’a jamais dérogé à une règle pérenne, celle des transferts sociaux. C’est un sacerdoce qui n’admet aucune concession. L’égalité des chances entre les citoyens demeure un cap. Il n’en déviera pas, malgré les incertitudes de l’économie internationale, les fluctuations et la volatilité des prix des hydrocarbures. Des sommes importantes sont injectées et des investissements énormes sont engagés dans les services publics afin de garantir une existence convenable surtout pour les catégories sociales les plus démunies. Cela bat en brèche les théoriciens patentés du «moins d’état». Il ne s’agit, tout bonnement, que d’une démarche qui privilégie les fondements de la justice sociale, les notions d’équité dans la répartition des richesses nationales, dans le cadre d’une solidarité agissante et dynamique. On peut très succinctement déterminer l’affectation de ces ressources. En effet, les montants alloués touchent essentiellement le soutien à la consommation populaire et à la préservation du pouvoir d’achat. On peut citer aussi les dépenses qui sont affectées à la promotion et à l’encouragement d’activités productives et de création d’emplois. Au premier chapitre, figurent par exemple les subventions aux prix des produits de première nécessité. À ces transferts, s’ajoutent les aides à l’effet de soutenir diverses activités. S’il faut encore aligner l’éventail des interventions de l’État en vue d’assurer une vie décente pour la totalité des citoyens, il convient de noter l’accès gratuit aux soins, le financement d’activités culturelles, les bourses d’études servies aux étudiants, leur transport, leur restauration et hébergement, la gratuité des cantines scolaires pour les écoliers, les allocations forfaitaires aux familles démunies, les pensions versées aux victimes du terrorisme, aux moudjahidine et aux veuves et enfants de chouhada. Il est évident que des dysfonctionnements ont pu se constater. S’il est primordial de subventionner le pain et l’eau potable, pour n’évoquer que ces deux cas de figure, il n’en demeure pas moins qu’il est indispensable de mettre fin au gaspillage. Le même reproche peut être lancé à l’adresse de ceux qui effectuent des branchements illicites. La liste des incartades peut être allongée. Toujours est-il que face à ces abus, ceux qui appellent à cibler les affectations et les modalités des opérations des subventions publiques, à réexaminer les garanties d’un meilleur suivi et d’un contrôle draconien, ont tout à fait raison. On ne saurait éluder cet impératif surtout en ces temps d’appel à la bonne gouvernance.

M. B.