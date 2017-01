Dans la LUCARNE : Les Verts et la sérénité

Notre sélection nationale s'apprête à entamer la CAN-2017 au Gabon, qui ne s'annonce pas aussi facile qu’on le pensait. Il est certain que le "must" de l'Afrique du football qui alimente pratiquement toute l'Europe, ainsi que d'autres contrées du monde, sera là au Gabon. Il n'échappe à personne que la tâche des camarades de Mbolhi ne sera nullement une partie de plaisir, eu égard au groupe "B" très relevé dans lequel se trouve notre équipe nationale. En effet, on aura face à nous le Zimbabwe, un ensemble qui nous avait battus lors de la CAN-2004 en Tunisie sur le score sans appel de

(3 à 1) et ce, sous la houlette de Rabah Saâdane. Il y a aussi la Tunisie, même si elle est devenue moins fringante par rapport à notre sélection nationale, le plus souvent, qui ne nous réussit pas. Lors de la CAN-2013, en Afrique du sud, elle nous avait battu sur un but d'El Mskani, sur un coup franc que Mbolhi avancé n'avait pu arrêter. Le Sénégal, lui aussi, est un groupe très fort, mais il perd ses forces face à nous pour on ne sait quelles raisons. Toujours est-il, il nous arrive , ces derniers temps de le « passer » comme en 2015, et la victoire de (2 à 0) avec un superbe but de Bentaleb.

Toujours est-il, en football, —en fonction de la préparation des uns et des autres— tout peut changer. C'est vrai que les Sénégalais vont achever leur préparation au Congo en jouant des matches amicaux ; et c'est aussi le cas du Zimbabwé qui a joué contre les "grosses pointures" africaines à l'instar de la Côte d'Ivoire (0 à 0), et le 10 janvier contre le Cameroun à Limbe. Il s'agit d'une équipe qui cache mal ses ambitions. Il faudra donc compter avec cet ensemble zimbabwéen et on ne doit surtout pas le toiser. De plus le gouvernement de ce pays vient de mobiliser 1 million de dollars pour motiver davantage sa sélection.

Les Tunisiens, quant à eux, se sont préparés d'abord en Catalogne (Espagne) en jouant deux matches amicaux. Puis ils sont rentrés chez-eux pour jouer un autre match amical contre l'Ouganda, une équipe qui n'est pas concernée par la CAN-2017, mais qui se prépare pour celle en 2019 au Cameroun, et dont les éliminatoires sont prévus au mois de mars prochain. Les Tunisiens l’ont emporté sur le score net de (2 à 0), ce qui montre qu’ils sont bien préparés et prêts à nous affronter le 19 du mois en cours.

Le 08 de ce mois, l'équipe drivée par Kazpersack ira au Caire jouer un autre match amical contre les "Pharaons". Quatre matches amicaux permettront certainement aux Franco-polonais de se faire une idée sur son groupe, notamment sur la tactique à adopter durant cette CAN qui se profile à l'horizon du Gabon. Il est vrai que si l’on compare la préparation de tous les adversaires de l'Algérie, il n'y a pas photo. A priori, ils ont pris une sérieuse avance sur nous. De plus, les différents techniciens ont pu bénéficier très tôt de l'ensemble de leurs joueurs. Ce n'est pas le cas de Leekens, puisqu'il n'a pu avoir les derniers joueurs (Slimani, Brahimi et Mahrez) que mercredi, et Guedioura qui n'a rejoint le stage de Sidi Moussa, jeudi. Il est clair qu'il devient difficile pour le Belge de présenter un groupe au point physiquement . Et ce match amical de ce samedi, à 17h au stade Mustapha-Tchaker de Blida contre la Mauritanie, va nous dévoiler notre "onze" national. Certains évoquent le souci de l'acclimatation, l'expérience et le déroulement du stage dans un pays voisin au Gabon. Il y a aussi le choix des joueurs qui ont un vécu de l'Afrique, des conditions difficiles et aussi les sparring partners. C’est sûr que cette sortie des Verts ne va pas se dérouler dans l'anonymat. Bien au contraire, elle sera suivie avec une attention particulière. Car, elle déterminera immanquablement les analyses des uns et des autres. Un succès à l’issue de la CAN-2017 changerait bien des choses, et surtout des certitudes concernant la préparation d'une CAN ; une idée sur celui qui est le plus près de la vérité ou celui qui est plutôt «à côté de la plaque».

À suivre de plus prés !

Hamid Gharbi