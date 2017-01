Algérie-Mauritanie : Derniers réglages

Les Verts, contrairement aux équipes du groupe B, à l'instar de la Tunisie, du Sénégal ou du Zimbabwe qu'on rencontrera lors d’une rencontre inaugurale du groupe, le 15 du mois, à partir de 17h, vont jouer leur premier match amical.

Certains n'ont pas manqué de reprocher au sélectionneur national, le Belge Leekens, d'avoir choisi une équipe loin du niveau des équipes participantes à cette CAN qui se jouera au Gabon. Il est vrai que Leekens a affirmé lors de sa dernière conférence de presse que "ses choix sont pris librement sans aucune interférence de toute part". Voilà qui clarifie les choses. Il a choisi la Mauritanie parce-que, selon lui, son jeu ressemble beaucoup à celui du Zimbabwe. Quoiqu'il faille dire qu'il existe une grande différence entre le jeu des équipes maghrébines et anglophones. Toujours est-il, les très bons sparring-partners ne courent plus les rues en ces temps-ci. C'est vrai qu'on aurait pu avoir pour adversaire de l'Algérie des équipes comme le Ghana, la Côte d'Ivoire ou même l'Egypte. Toutefois, le dernier mot revient à la FAF, mais aussi au staff technique, car une équipe qui vient pour servir de "lièvre" exige une prise en charge, lui faciliter aussi bien le voyage, le séjour et la préparation. Quoi qu'on dise sur cette équipe mauritanienne entraînée par le Français, Corentin Martins, elle est arrivée à accrocher la Tunisie chez elle, sur le score de (0 à 0). Ce qui nous renseigne sur le niveau de cette formation qui va nous servir d'adversaire aujourd'hui et devant notre public. Là, les critiques, faut-il le mettre en exergue, n'ont pas manqué : "cette compétition africaine se joue à l'extérieur. Par conséquent, il faudra se mesurer contre des équipes plus fortes, mais à l'extérieur. Une victoire, à domicile ne servirait à rien" a-t-on dit Cela est peut être censé, mais le sélectionneur à pris certains choix qui lui appartient d'assumer. Leekens a son idée sur cette compétition de la CAN, puisqu'il était déjà avec la Tunisie, en 2015, en Guinée équatoriale. Par conséquent, on ne peut pas dire que c’est un

novice qui débarque de sa "vieille Europe" directement au Gabon, presque comme

« Alice aux pays des merveilles ». Leekens a certainement des notions sur l'expérience des joueurs, la préparation, de l'acclimatation à la chaleur, à l'humidité et aux difficultés faces aux conditions spécifiques de l'Afrique. Il est évident que le fait que les nôtres aient entamé le stage de Sidi Moussa un peu tard par rapport à nos adversaires qui carburent déjà après avoir joué plusieurs matches amicaux, peut poser problème, mais... Sachant que des joueurs ne sont arrivés que mercredi à l'instar de Slimani, Mahrez et Brahimi et jeudi Guedioura, on ne peut pas dire que tout baigne dans l’huile. Cela peut perturber le travail de Leekens qui est contraint d'adopter le biquotidien. L’aspect physique sera —c'est une certitude— un facteur quasi-déterminant dans cette compétition africaine qui réunit les meilleurs.

On verra ce que montrera notre sélection nationale qui avait souffert de sa défense lors des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie et sa défaite, inattendue, à Uyo, devant le Nigéria (3-1).

Aujourd'hui contre cette équipe de Mauritanie, on espère surtout qu'il n'y ait pas de blessés. La plupart des observateurs sont curieux de voir la défense qui sera alignée, et aussi le joueur qui mettra le brassard de capitaine. Qu'on le veuille ou non, ce sera un match assez instructif pour la sélection et le coach national. Comme on le sait, un autre match contre la Mauritanie est prévu ce 10 janvier à huis clos. Il sera certainement réservé au schéma-technico-tactique et aussi le onze de départ contre le Zimbabwe. Le départ des Verts au Gabon est fixé au 12 janvier courant.

H. G.