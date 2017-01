Glow CAF-Awards : Mahrez Ballon d’Or africain 2016

L'année 2016 aura bel et bien été celle de tous les succès pour Riyad Mahrez. L'Algérien a été désigné Joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football (CAF), jeudi 5 janvier. Il devance deux autres grands talents du continent : le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, tenant du titre, et le Sénégalais Sadio Mané, qui complète le podium à la troisième place.

Comme on s'attendait, l'attaquant des Verts arrive loin en tête avec 361 voix contre 313 pour Pierre-Emerick Aubameyang, l'autre sérieux candidat à sa propre succession. Le Sénégalais, Sadio Mané, complète le podium avec 168 voix seulement. C'est le troisième joueur algérien à remporter cet honorifique trophée après Lakhdar Belloumi en 1981 et Rabah Madjer en 1987.

Riyad Mahrez débute ainsi l'année 2017 en apothéose, en toute logique dans la continuité d'une année 2016 riche en succès, aussi bien sur le plan collectif que individuel. Sacré champion d'Angleterre avec Leicster City la saison dernière, Mahrez savoure actuellement une qualification en 8es de finale de la Ligue des champions d'Europe. Sur un plan strictement personnel, il a pratiquement tout gagné cette année. Du titre de meilleur joueur algérien, en passant par celui de meilleur joueur de la Premier League, au trophée BBC de l'année 2016. Pas moins de neuf titres individuels en tout et pour tout qui couronnent une année exceptionnelle.

Les joies de Riyad Mahrez devraient se prolonger avec un deuxième Ballon d'Or algérien et pourquoi pas —on le lui souhaite très fort— une coupe d'Afrique des nations au Gabon. Ce jeudi, Riyad Mahrez s’est entraîné en solo sous la direction de M. Gianni Biscotti, membre du staff technique. Il a débuté la séance avant ses coéquipiers avant de s’envoler en direction d’Abuja pour assister à la cérémonie des CAF Awards de la CAF en compagnie du président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Il était de retour à Sidi-Moussa vendredi matin pour réintégrer le stage des Verts. Eu égard à sa semaine très chargée, entre les matches de la Premier League et ses voyages, Riyad Mahrez devrait avoir droit à un entraînement à la carte. On s'attend ainsi à ce qu'il soit exempt du match amical d’aujourd’hui face à la Mauritanie. En principe, il prendra part aux entraînements avec le groupe, dimanche.

Amar Benrabah

Sans surprise

Comme on pouvait s’y attendre, l’international algérien a remporté haut la main le Glo-CAF Awards, Trophée récompensant le meilleur joueur Africain de l’année. Acteur principal de la consécration des Foxes en championnat Anglais, cette distinction ne pouvait lui échapper. Il a été largement préféré aux deux autres nominés, en l’occurrence le Gabonais , Aubameyang, et le Sénégalais, Mané. Pour rappel, le Collège des électeurs réunissait, outre les sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux, les membres du comité des médias de la CAF, les membres du comité technique et de développement de la CAF, un groupe de 20 experts. Mahrez, auteur d’une saison exceptionnelle avec son club de Leicester, devient ainsi le troisième joueur algérien à remporter ce trophée, après les sacres de Belloumi (1981) et Madjer (1987). C’est la troisième récompense personnelle que l’attaquant des Verts reçoit cette année, après le titre de meilleur joueur de la Premier League Anglaise et le trophée de la BBC. L’auteur satisfaction dont peut-être fier l’Algérien est la septième place au ballon d’Or FIFA. Bien que l’attaquant de 25 ans connait un léger fléchissement au niveau des performances, à l’image de son club, il n’en demeure pas moins qu’il a encore une bonne marge de progression selon les techniciens. Il continue d’ailleurs de faire l’objet de nombreuses sollicitations de grands clubs européens. La CAN-2017, à laquelle participe Mahrez avec les Verts, sera l’occasion pour lui de se distinguer et de faire monter encore plus sa côte. En tous les cas, une chose est sûre : ce trophée va motiver encore plus Mahrez qui sera le leader des Verts lors de ce rendez-vous africain et donne un nouveau souffle au groupe. Pour rappel, Mahrez à débuté sa carrière de footballeur dans les petites catégories du club de son quartier l’AS Sarcelles où personne ne voyait en lui un futur grand joueur. Sans passer par un centre de formation, il rejoint le club breton du FCF Quimper, avant d’être accroché par les recruteurs du Havre AC. Il passe trois saisons et demi au sein de l’équipe normande avant de rejoindre Leicester ou il étale rapidement son talent pour séduire les médias anglais et les techniciens européens.

Rédha M.

Les lauréats

- Joueur africain de l'année : Riyad Mahrez (ALG/Leicester City)

- Joueur africain de l'année évoluant en Afrique : Denis Onyango (OUG/Mamelodi Sundowns).

- Joueuse africaine de l'année : Asisat Oshoala (NGR/Arsenal dames)

- Le joueur le plus prometteur de l'année : Kelechi Iheanacho (NGR/Manchester City)

- Entraîneur de l'année : Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns/RSA)

- Club de l'année : Mamelodi Sundowns (RSA)

- Sélection nationale de l'année : Ouganda

- Sélection féminine de l'année : Nigeria

- Arbitre de l'année : Bakary Papa Gassama (GAM)



Palmarès du meilleur joueur africain

de la CAF

2016 : Riyad Mahrez (Algérie)

2015 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2014 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2013 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2012 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2011 : Yaya Touré (Côte d'Ivoire)

2010 : Samuel Eto'o (Cameroun)

2009 : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2008 : Emmanuel Adebayor (Togo)

2007 : Frédéric Kanouté (Mali)

2006 : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2005 : Samuel Eto'o (Cameroun)

2004 : Samuel Eto'o (Cameroun)

2003 : Samuel Eto'o (Cameroun)

2002 : El Hadji Diouf (Sénégal)

2001 : El Hadji Diouf (Sénégal)

2000 : Patrick Mboma (Cameroun)

1999 : Nwankwo Kanu (Nigeria)

1998 : Mustapha Hadji (Maroc)

1997 : Victor Ikpeba (Nigeria)

1996 : Nwankwo Kanu (Nigeria)

1995 : George Weah (Liberia)

1994 : Emmanuel Amunike (Nigeria)

1993 : Rashidi Yekini (Nigeria)

1992 : Abedi Pelé (Ghana).