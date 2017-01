Lakhdar Adjali, membre du staff technique de la JSK : « Beaucoup de travail nous attend »

Comment se passe la reprise des entraînements en cette phase hivernale ?

Tout se passe bien Hamdoullah. Nous avons établi au sein du staff technique un programme de travail et de préparation à suivre méticuleusement afin qu’on puisse atteindre les objectifs fixés. Les joueurs sont déterminés à cravacher dur pour revenir à la compétition avec de meilleures aptitudes et ainsi faire en sorte d’améliorer sensiblement les résultats de l’équipe et la sortir de la difficile passe qu’elle traverse en championnat. La phase aller a été catastrophique avec une 14e place qui ne sied pas du tout au standing d’un club de cette envergure.



L’ambiance est-elle bonne au vu de la situation ?

Très bonne même. Le groupe est solidaire et conscient de ce qui l’attend lors de la phase retour. L’union sacrée est nécessaire pour nous permettre d’avancer ensemble. On fait de notre mieux au niveau du staff technique pour sensibiliser les joueurs et leur faire prendre conscience de la chance qu’ils ont de porter les couleurs d’un grand club comme la JSK, de surcroit le plus titré du pays. Ils doivent prendre leurs responsabilités et se montrer à la hauteur pour honorer ce grand club et donner de la joie à ses supporters. Pour notre part, on est-là pour les encadrer, les accompagner et les préparer de la meilleure manière avec l’objectif de redresser la situation.



La mission s’annonce périlleuse, pourtant vous n’avez pas hésité à répondre à l’appel de Hannachi, n’est-ce pas ?

C’est un honneur pour moi d’être à la JSK. Oui, j’ai répondu présent sans hésitation aucune parce que je sais qu’avec le travail et les réglages qui s’imposent, on pourra améliorer inch Allah les prestations et les résultats de l’équipe. Je ferai de mon mieux pour apporter le plus attendu de moi au sein du staff technique pour aider l’entraîneur Hidouci, avec lequel le courant passe bien. La communication entre nous est bonne et on œuvre ensemble, avec les autres membres du staff dans l’intérêt de l’équipe. On travaille avec cœur, abnégation et grande volonté.



Le potentiel existe-t-il vraiment au sein de l’effectif pour se montrer optimiste ?

Malgré tout ce qui est dit, il y a des joueurs de qualité à la JSK. Seulement, il ne faut pas se le cacher, il y a encore beaucoup d’imperfections et d’insuffisances dans le jeu et la production de l’équipe, ainsi que celle des joueurs individuellement parlant. Par le travail et une bonne vision des choses, on pourra amener la JSK à redonner le sourire à ses fans, même si j’avoue que cela sera très difficile. Personnellement, j’y crois fermement. De toutes les manières, on n’a pas d’autre choix. Vous savez, il y a en ce moment un décalage entre le standing de la JSK et le niveau présenter sur le terrain par l’équipe et les joueurs. On doit recadrer tout cela et se tourner vers un avenir plus serein.



L’objectif reste donc en premier lieu le maintien…

Absolument ! L’opération sauvetage sera le point le plus important sur lequel on veillera tous. Il n’est pas possible que la JSK, avec son passé glorieux, vive une relégation dramatique. Ensuite, il faudra préparer le groupe mentalement et sur les plans physique et technico-tactique en perspective des deux autres compétitions où la JSK est engagée : la coupe d’Algérie et la coupe de la CAF.



Ne craigniez-vous pas que cela soit un peu trop pour une équipe qui peine déjà en championnat ?

Il faut être capable de gérer ça d’une manière rigoureuse et éviter toute approximation. On espère aller loin en coupe d’Algérie et tenter de s’emparer du trophée, pourquoi pas ? Tant qu’on est en course, nos chances de remporter le titre sont égales à celles de toutes les autres équipes encore en lice. Pour la coupe de la CAF, certes, la JSK a des traditions dans le football continental avec de nombreux titres glanés, seulement, les joueurs actuels n’ont aucune expérience africaine. C’est pourquoi, on est tenu d’être intelligent dans notre approche et notre gestion de l’effectif. Il faut y croire. Joueurs et staff technique, avons un défi à relever et on prendra nos responsabilités.

Entretien réalisé par

Mohamed-Amine Azzouz