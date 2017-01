Clôture du tournoi « Hiver-foot » de la Radieuse

Le tournoi de football à six « Hiver-Foot » a pris fin jeudi soir au mini-complexe de proximité Reguieg-Abdelkader à haï El-Othmania, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, et de personnalités sportives et de nombreux férus du sport roi, dans une ambiance chaleureuse et colorée. Une soirée footballistique pavoisée aux couleurs nationales, sur des airs de troupes folkloriques et avec comme toile de fond quatre belles rencontres de football où la fougue et l’art de jeunes et de footballeurs en herbe se sont entremêlés avec les gestes techniques toujours intacts d’anciennes vedettes de la balle ronde. Durant 15 jours le public a eu à découvrir de jeunes talents des quartiers et à retrouver de grands noms du football national. Au programme de la cérémonie de clôture, quatre rencontres finales ont eu lieu. La première a opposé les benjamins de l’Académie Espanol de Barcelone en Algérie à ceux de Sidi Bel-Abbès et la deuxième, les poussins du Nadi Ben Aknoun à ceux de Tiaret. La grande finale seniors attendue par ce public a été remportée par l’équipe de Haï Yaghmoracen aux dépens de leurs adversaires du quartier de Hai Ghoualem, marquée par un grand fair-play et une joie partagée. En marge de la finale, deux matchs gala ont eu lieu, le premier entre une sélection d’anciens internationaux composée, entre autres, de Lakhdar Belloumi, Mustapha Kouici, Fodil Megharia, Ali Bencheikh, Omar Betrouni et autre Haddou Moulay à une sélection d’Oran.

La partie a été dirigée par l’ancien arbitre international Mohamed Hansal. Le second match a opposé une sélection de Touggourt à celle du Machaal de Béjaïa de futsal. Les spectateurs venus nombreux ont pu apprécier les prouesses des jeunes et surtout des anciennes gloires du football algérien qui ont gratifié le public de belles facettes.

Organisé depuis 15 jours coïncidant avec les vacances scolaires dans le cadre de l’animation sportive, par l’association sportive La Radieuse, ce challenge a vu la participation de 300 joueurs d’une vingtaine de wilayas du pays et plusieurs formations de la wilaya d’Oran, répartis en différentes catégories (poussins, benjamins, minimes et seniors). La soirée a été clôturée par une cérémonie de remise de coupes et cadeaux aux lauréats ainsi que les familles des ex-présidents de club, qui ont rendu d’éminents services au football national, les regrettés Kacem Elimam (MCO), Mohamed Djouad (MCA), Lefkir Mohamed (CRB) et le grand éducateur sportif Smaïl Khabatou, dans une ambiance de fête, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, du wali d’Oran et du directeur de la jeunesse et des sports et plusieurs personnalités sportives.

Ce tournoi de proximité, devenu une tradition pour cette association sportive présidée par l’entreprenant Kada Chafi, a constitué également une occasion de retrouvailles pour les anciens joueurs et une aubaine pour les jeunes amateurs du sport roi. (APS)