Le ministre de la jeunesse et des sports à Oran : Promouvoir les infrastructures de proximité

«Les préparatifs des Jeux méditerranéens 2021 avancent sur la bonne voie et une réunion interministérielle est prévue prochainement pour faire le point sur la situation», a indiqué M. El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports qui a effectué, jeudi dernier, une visite dans la wilaya d’Oran.

À propos du dernier point, le premier responsable du secteur a exprimé son souhait de voir ce type d’initiatives reproduites au profit d’autres disciplines sportives, notamment, le basket-ball et le handball. M. El Hadi Ould Ali a invité les anciens sportifs, les entraîneurs et les associations à prendre l’initiative tout en les assurant du soutien et de l’accompagnement de la tutelle. Lors de cette visite, le ministre a inauguré une piscine semi-olympique à Arzew, première du genre dans cette commune, avant de procéder à l’ouverture officielle d’une maison de jeunes dans la localité de Hassi Bounif. Les travaux de réalisation ont été lancés en 2014, pour un montant de 45 millions de dinars sur lequel, 12 millions DA ont été consacrés à l’équipement. Le ministre a également inauguré une salle omnisports à Benarba relevant du secteur urbain de Bouamama. Une infrastructure qui a coûté de 67 millions de dinars. Selon le même responsable, la tutelle veut promouvoir ce type de structures de proximité à travers tout le territoire de la wilaya, notamment dans les localités déshéritées, « cela offre la possibilité aux jeunes de toutes les franges sociales de pratiquer le sport, conformément aux orientations du Chef de l’Etat », a-t-il déclaré. Rappelons que la wilaya d’Oran recense 33 maisons de jeunes. Concernant les préparatifs des Jeux méditerranéens, le wali d’Oran M. Abdelkader Zaalane a fait savoir que le taux d’avancement des principales infrastructures devant accueillir l’évènement se situe entre 50 et 55%. Celui du grand complexe olympique de Belgaï est de 65% et devra être réceptionné en fin 2017, a révélé le même responsable. Le ministre a présidé enfin la cérémonie de clôture du tournoi Hiver-foot organisé par l’association Radieuse à laquelle ont assisté des figures emblématiques du football.

Amel Saher