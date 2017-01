Le Coin du copiste : L’école du savoir et du civisme

Lorsqu’un scientifique algérien, fin observateur de la société, s’exprime sur les préoccupations dans presque tous les domaines de son pays, c’est en analyste éclairé dont la parole vaut son pesant d’or par ces temps où la religiosité a tendance à masquer la réalité proprement dite. Invité dans une émission littéraire de Canal Algérie, le professeur Chemssedine Chitour, qui suit de près les mutations socioculturelles, et dont la prolifique plume intervient dans la presse ou au travers de publications régulières, a discuté avec Youcef Saiah des réalités de l’heure qui obligent l’enseignant à l’Ecole polytechnique d’Alger de porter un regard sur son environnement à partir de l’histoire pour mieux se tourner vers l’avenir. L’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages et de communications scientifiques est un acteur majeur de l’Algérie, même s’il conserve une posture modeste et pleine d’humilité, ses analyses, sans être trop pragmatiques, sont avant tout dirigées vers l’humanité sans compassion exagérée, ses paroles sont celles d’un musulman convaincu que le savoir, l’éducation et la culture sont les seules issues pour dépasser les conflits communautaires. L’homme, qui a plusieurs cordes à son arc s’inspire de la pensée scientifique pour atteindre, à travers plusieurs paliers de réflexion, une idée qui transcende l’actualité en ce qu’elle a de plus négatif et néfaste pour l’homme. Lui qui peut tout aussi bien évoquer la question de l’énergie ou celle des enjeux géostratégiques peut aussi écrire énormément sur l’histoire et la culture, en passant par la mondialisation, l’émigration et les défis de l’Islam. Dans le petit écran, c’est surtout la parole du pédagogue qui a prévalu, car l’homme estime, face aux questions de l’animateur, que le nœud gordien des problèmes sociopolitiques résulte de l’enseignement dispensé depuis l’école jusqu’à l’université. Un enseignement qui devrait se baser sur la qualité et la compétitivité, des critères fondamentaux pour former l’élite de demain. Dans cet ordre d’idées, l’invité s’est interrogé sur le rôle de l’enseignement qui ne doit pas engendrer des

« monstres » mais des génies, dans un ensemble comprenant les meilleurs éléments de la classe, estimant que l’éducation est le terreau du savoir et de la science. L’Ecole, c’est également des valeurs comme l’amour de la patrie et l’esprit civique au-delà de la socialisation, elle doit permettre à la société future de séparer le bon grain de l’ivraie et de se situer au-dessus des luttes de clans stériles dont hélas sont souvent otages nos enfants. Des émissions comme celles-là servent à éclairer l’opinion publique en mettant le doigt sur des questions sensibles, c’est pour cette raison qu’on en redemande.

L. Graba